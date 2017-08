Veče nervoze i sjaja Gelora Kange: Zvezda odradila Čuku, sve misli o Jovičiću (VIDEO)

Crveno-beli slavili sa ubedljivih 3:0, ali povreda jednog od najbitnijih igrača neće dozvoliti ekipi da se previše raduje

Veče nervoze i oštrih startova završeno je očekivano - pobedom Crvene zvezde! Srpski vicešampion je odradio posao u sudaru sa Čukaričkim (3:0), zadržao stopostoni učinak posle trećeg kola Superlige i mrežu mirnom na šestoj zvaničnoj utakmici, ali malo kome je u Ljutice Bogdana bilo do slavlja.

Povreda Branka Jovičića i njegov izvesni izostanak sa dvomeča protiv Krasnodara bio je svima primarna misao od 22. minuta kada je Zvezdin zadnji vezni morao da napusti igru. I u ovim superligakim uslovima se videlo koliki je njegov značaj za igru crveno-belih, tako da će pred Vladanom Milojevićem tokom spremanja meča sa ruskom ekipom biti jednačina sa više nepoznatih.

Tenzija koja se sekla nožem u Ljutice Bogdana bacila je u drugi plan sve pozitivno viđeno na stadionu Crvene zvezde. Napadač crveno-belih Aleksandar Pešić je patio, imao i loše minute, ali je nastavio odličan prvenstveni niz - treća utakmica i četvrti gol. Čukarički je posle izlaska Jovičića pokazao nešto više hrabrosti, ali nije imao rešenje za individualne bravure Gelora Kange koji je inicirao akcije kod dva gola... Zvezdina publika je mogla da vidi supersonične sposobnosti Nemanje Radonjićića koji će morati da ozbiljno radi na završnom pasu i udarcu. Jer sve ostalo ima. Bilo je tu i povremenog eksponiranja talenta Luke Adžića.

Činjenica koja se oslikala u dvomeču sa Spartom iz Praga potvrđena je i ove večeri na najvećem srpskom stadionu. Trenutno najdominantniji fudbaleri Crvene zvezde su Branko Jovičić i Gelor Kanga. Reprezentativac Gabona igra u velikoj formi, ponovo je pasovima ispod zemlje spajao sa golom saigrača, ujedno kao na ringišpilu, neverovatnom lakoćom pokreta, vrteo veziste ekipe Nenada Lalatovića. A koliki je značaj Branka Jovičića za tim Vladana Milojevića videlo se po njegovom izlasku iz igre. Nekadašnji vezista Amkara je zbog starta Nikole Drinčića odvežen kolima hitme pomoći u zdravstvenu ustanovu, a od tog trenutka se u igru Crvene zvezde uvukla nervoza.

Do tada defanzivno orjentisani Brđani su se okuražili, imali nekoliko vrlo lepih pokušaja preko Drinčića. Crveno-beli su do izlaska Branka Jovičića pokazali autoritet. Gol Pešića koji je popravio promašaj iz penala (odbranio Aleksandar Kirovski) bio je posledica kontinuiranog presinga. I pored faktora Jovičić crveno-beli su mogli da meč završe posle 45 minuta. Inicijalno vođstvo dalo je mogućnost domaćinu da sačeka grešku rivala... I ona se desila: sjajno je Gelor Kanga proigrao Nemanju Radonjića, ali je on sve lepo uradio - osim završnice. I donekle pokvario utisak, pošto je nad njim penal napravio naivni Bogosavac.

Nekoliko minuta kasnije arhitekta nove kontre bio je Gelor Kanga. Opet je jednim potezom izbacio kompletnu postavu Čukaričkog, Adžić je imao brisan prostor ispred istrčalog Kirovskog. Šutirao je pored gola sa 30 metara, iako je imao slobodne Pešića i Radonjića.

Što bi rekli fudbaleri ključ je bio kod Gelora Kange. Kada nisu prošle akcije i šutevi Nemanje Radonjića i trkovi Pešića, Gabonac je stavio tačku na meč sa Brđanima. Odličmo se u 72. minutu izborio za loptu na levoj strani i idealno poslužio Pešića. Ostalo je bila rutina...

Bio je to trenutak koji je bar malo omekšao atmosferu u Ljutice Bogdana. Mada je i dalje sve mirisalo na incident. Primera radi Đurić je kao kečer sa dve ruke oborio Radonjiča, a potom je Zvezdin krilni fudbaler čekao pet minuta kako bi ga dočekao na lakat... Vrlo infantilno!

Srećom umesto tuče koja je visila videli smo Milijaševu idealnu tranziciju i pogodak Stojkovića za konačnih 3:0 za kraj trećeg kola Superlige.

Samo da nije bilo te Jovičićeve povrede...

CRVENA ZVEZDA - ČUKARIČKI 3:0

/Pešić 20, 74, Stojković 81/

Stadion: Rajko Mitić;

Sudija: Milorad Mažić;

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Stojković, Babić, Savić, Anđelković - Jovičić (od 22. Račić), Donald, Adžić, Kanga (od 77’ Milijaš), Radonjić - Pešić

ČUKARIČKI (4-2-3-1): Kirovski - Crnomarković, Đurić, Puškarić, Bogosavac - Drinčić, Lagator, Kajević (od 77’ Zorić), Bojić (od 73’ Jovanović), Obradović - Ožegović (od 73’ Mudrinski).

