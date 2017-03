Večita rezerva, devojka za sve, Pepov patent iz 2011: Put u večnost Serđa Roberta (VIDEO)

I veoma značajna uloga Ter Štegana, koja se olako prenebregava

Veličina slova A A A

Uz Luisa Enrikea do smrti. Dok ne ode. Još smo “živi” u svim takmičenjima.

Serđi Roberto, 5. mart 2017.

Tri večeri kasnije, taj 25-godišnji momak za koga se ne zna da li je desni ili levi bek, zadnji vezni, desni vezni, pokazaće dva dana posle te izjave, da je možda i - napadač. Jer, u Barsleoni svi igraju sve. Još važnije: znaju da igraju. Toliko su dobri da ne im se ne mogu potkrasti dve loše utakmice.

Isti taj Serđi Roberto bio je užasan na Parku prinčeva pre tri sedmice. U pojam ga je ubio Julijan Draklser. Teško da je na njegova pleća trebalo svaliti svu krivicu za onih 0:4, ali da je bio loš niko ne poriče.

Prednost mu je što je u La Masiji učio fudbal. I to kako je živeti pod pritiskom. Igrati pod istim. Ne odustajati. Zato valjda i onako inteligentan reakcija u petom minutu nadoknade.

“Nejmar mi je rekao: “idi napred, idi u kazneni prostor, beži da daš gol”. Na kraju krajeva, spazio je da sam slobodan, stvarno sam ga dao”, pojasnio je junak Katalonaca iz nezaboravnog revanša sa Pari Sen Žermenom (6:1).

Roberto je pažljivim hroničarima zbivanja dovoljno poznat fudbaler. Ove sezone ponajviše zbog toga što je krpio rupu na desnom beku nastalu prodajom Danija Alvesa i povredom Aleiša Vidala. Samo, prethodnih godina, otkako ga je Pep Gvardiola, povremeno priključivao prvotimcima, imao je status večite rezerve. Mirio se s njim. Čak i kad ga je Luis Enrike 2014. definitivno povukao iz B ekipe, u Drugoj lig, na veliku scenu.

“To vam je igrač za narednih nekoliko godina. Kad on bude eksplodirao, bićete iznenađeni. Ja neću, jer znam kakav je”, pričao je još 2011. Gvardiola.

Uvek u senci, jer pored Mesija, Suareza, Nejmara podrazumeva se da nije imao šansu da se izbori za “pet minuta slave”, Serđi Roberto je ima zanemarljivo minuta, mnogo trofeja (već 15 u profesionalnoj karijeri) i malo golova. Pokazaće to i njegov učinak, jer ih je za sedam sezona dao ukupno 13. Slovima: trinaest golova od 2010. Ovaj sinoćnji ima status kultnog.

Pogotovo zbog načina na koji je reagovao na ubacivanje Nejmara. Kao pravi centarfor. Samo još to nije bio, jer su ga i Gvardiola, Tito Vilanova i Tata Martino “šetali” od pozicije do pozicije, dokazujući da je “mali” vojnik velikog kluba.

Sad je definitivno porastao.

Na tom putu od dečaka do odraslog čoveka zahvalnost duguje i - Mark Andreu Ter Štegenu. Da, da, ako je Serđi Roberto junak, onda je nemački golman skriveni talisman Barselone u večeri proslave fudbala. On je taj koji je sačuvao Katalonce kad su svi videli pad, on je skrenuo udarac Edinsona Kavanija u korner pri rezultatu 3:1, on je u nadoknadi otišao u tuži kazneni proctor, samo što tamo nije smetao, nego se - kad je propala prva šansa - iz njega izvukao i pokazao koliko vešto barata loptom.

Osvojio ju je, iznudio faul (au, koliko važan faul) i omogućio Nejmaru da centrira.

Thank you Ter Stegen, this save made the impossible possible.pic.twitter.com/1hZBXQT4cZ — FC Barcelona (@FCBdaily) March 9, 2017

Ostalo je istorija. A u njoj šljašti ime Serđa Roberta.

Za vek i vejkov.

Let's not forget that the goal was only possible because Ter Stegen(!) won the ball back in midfield and got fouled. pic.twitter.com/4PjmhSmPaI — Alex Truica (@AlexTruica) March 9, 2017

(FOTO: Action images)