Večiti derbi - poznat termin i cena ulaznica! Zvezda spremila poklon za Delije

Svi koji kupe karte za severnu, istočnu i zapadnu tribinu našeg najvećeg stadiona dobiće besplatnu ulaznicu za okršaj srpskog šampiona i čačanskog Borca 13. aprila

Predstojeći 154. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana biće odigran u ponedeljak 17. aprila na stadionu Rajko Mitić s početkom od 18 časova.

Uprava srpskog šampiona odlučila je da časti svoje navijače, pa će svi navijači, koji budu kupili kartu za sever, istok ili zapad, dobiti besplatnu ulaznicu za utakmicu sa Borcem na istom mestu u poslednjem kolu ovog dela sezone 13. aprila (17 časova).

Blagajne našeg najvećeg stadiona biće otvorene od utorka 11. aprila, pa sve do ponedeljka, 17. aprila, i to u periodu od 10 do 18 časova.

Cene karata za večiti derbi su sledeće:

Sever i jug: 800 dinara

Istok: 1.200 dinara

Zapad: 1.500 dinara

Vip 2: 2.000 dinara

Vip 1 i Vip galerija: 3.000 dinara

