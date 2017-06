Večiti dobili rampu iz Novog Sada: Planića ne damo ni za 300.000 evra!

„Imamo ponude za štopera iz Italije i Španije“, rekao je za naš portal predsednik Nadzornog odbora Vojvodine Dragoslav Vuković

„Zvezda je spremna da prizna grešku i da ponovo u svoje jato vrati Bogdana Planića“

„Partizan je našao zamenu za Nikolu Milenkovića i dovede Bogdana Planića“

Komentari sličnog sadržaja mogu se čuti u zvaničnim i nezvaničnim razgovorima fudblaskih poslanika, nakon što je štoper iz Užica imao odličnu sezonu u dresu Vojvodine. Posebno je bio inspirisan u polufinalnim mečevima kupa protiv Partizana.

Nekadašnji član Crvene zvezde i OFK Beograda postao je zvezda prelaznog roka. Međutim, sudeći po rečima predsednika Nadzornog odbora Vojvodine Dragoslava Vukovića večiti rivali nemaju čemu da se nadaju. On je u razgovoru za MOZZART poručio da ga niko od čelnika Crvene zvezde i Partizana nije kontaktirao. A i da jeste teško da bi posao biti završen.

„Nas niko od ljudi iz Partizana i Crvene zvezde nije kontaktirao. A i da jeste znam šta bi im rekao: „Planić u ovom trenutku nije na prodaju“. On je najbolji štoper u Srbiji i naša je želja da sa njim u timu ostavimo što bolji utisak u Ligi Evrope. Želimo da se pojačavamo, a ne da rasprodajemo igrače“, poručio je za MOZZART Sport Dragoslav Vuković.

Visoki štoper je u Novom Sadu rehabilitovao karijeru. Nezavnično se može čuti da odgovorni ljudi Crvene zvezde i Partizana već danima „stežu vrat“ Planiću i njegovom agentu... I uzdaju se u postojaćenje izlazne klauzule od 300.000 evra.

„Ta klauzula ne postoji. On ima ugovor do decembra naredne godine. Nije realno da za takvog igrača dobijemo 300.000 evra. Takođe, naša želja je da on ode u inostranstvo. Imamo konkretne ponude iz Španije i Italije. To je polje našeg interesovanja“, dodao je Vuković.

(Foto Star Sport)