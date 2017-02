Veličković o šutu koji je prelomio meč: Svaka čast Guduriću, ali...

Kapiten crno-belih delovao je kao da je imao određenih sumnji povodom te situacije...

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta i Niša)

Borba je bila velika, ali nedovoljna za košarkaše Partizana da još jednom u samo dve nedelje poraze najljućeg protivnika. Punih 30 minuta držao se Parni valjak u egalu sa Crvenom zvezdom, ali onda se u poslednjoj sekundi trećeg kvartala dogodila trojka Marka Gudurića sa osam metara, koja je na kraju rešila meč. Kapiten crno-belih Novica Veličković džentlmenski je čestitao mladom Zvezdinom šuteru na pogotku, ali delovao je posle utakmice kao da je imao određenih sumnji po pitanju te situacije.

"Odlučio je taj jedan šut, krajem treće četvrtine. Svaka čast Guduriću, ali...", zastao je Veličković, nije dovršio rečenicu, a onda nastavio:

"To je moje mišljenje. Sportski je čestitati. Posle svih ovih nedaća koje smo imali, nije lako. Neke igrače i ne vidiš, oni samo dođu na autobus i vidiš ih tada. Da ne bi zarazili druge ostajali su u sobama. Nije alibi, nije opravdanje. Čestitao bih svojim momcima koji su pokazali ogromno srce, pokazali kako se igra. Mi smo se držali dobro. Ostaje žal. Bila je egal utakmica, do Gudurićeve trojke. E sad...", opet je ostao nedovršen Novica, pa je krenuo dalje:

"Možda bi se utakmica završila isto, ali meni je žao".

Pitali smo Veličkovića koliko je teško bilo igrati u situaciji bez tri glavna igrača u timu?

"Izuzetno teško. Igraš u subotu u 21 čas, pa nemaš ni dan odmora i onda opet. Dobro, ono protiv Dunava ne računam, tu smo se svi odmorili donekle. U subotu samo igrali u 21 čas, a ja kući zaspim u 23 sata. Posle utakmice nisam mogao da zaspim. Moramo da učimo iz ovoga".

Nastavio je kapiten crno-belih, u dahu, bez dodatnih pitanja.

"Ja sam mnogo želeo. Hteo sam i za Kenana Karahodžića i bolesne saigrače, trenera... Za sve, da odigramo za njih. Ali, nije bilo dovoljno... Obećavam još borbi do kraja sezone. Ja sam možda bio prenervozan, poremetilo me je to. Ali, moram i ja da učim".

Partizan u narednih šest dana ima čak tri utakmice.

"Nema odmora. A nadam se da ćemo uspeti da se sastavimo, da se više niko ne zarazi. Više ni ne znamo šta je, da li je virus ili nešto drugo. Ovi momci su u Beogradu... Daj bože da se za PAOK skupimo i odigramo meč".

