Veličković za MOZZART Sport: Igramo meč sezone - glupo je da pretimo, ali Pionir je naša kuća!

“Mi iza sebe realno gledano, imamo dobru sezonu. Ova utakmica se ne priprema sada, za to se pripremamo cele sezone. Sada je samo finalizacija, da se mobilišemo maksimalno i da damo sve od sebe", kazao je kapiten Partizana

Partizan je sateran u ćošak. Cedevita je prošle nedelje pobedom u Zagrebu u prvom meču polufinala Jadranske lige došla na korak od finalne borbe za trofej, a crno-belima je jedina opcija za produžetak sezone trijumf u Pioniru. A onda bi usledio povratak u Zagreb na treći meč. Ali to je u ovom trenutku kilometrima daleko od onoga o čemu razmišljaju košarkaši Partizana.

A jedan od onih koji su preko leđa preturili mnogo ovakvih, pa i većih utakmice je kapiten Novica Veličković. Ove sezone uz Vila Hečera i Stefana Birčevića, srce crno-belog tima kaže da nema nikakvih tajni između dva tima. Situacija je jednostavna, borba do kraja, pa šta bude u, veruje, krcatom Pioniru.

“Dočekujemo meč u plej-of atmosferi. Znamo da mora da se pruži maksimum, što zahteva plej-of i situacija u kojoj gubimo sa 1-0, a želimo da se vratimo u Zagreb. Svesni smo svega i spremni smo za to što nas čeka“, kazao je Veličković za MOZZART Sport.

Upravo zbog situacije u kojoj se nalaze crno-beli i želje da se posle četiri godine domognu regionalnog finala, duel sa hrvatskim šampionom ima neobično veliki značaj za crno-bele.

“Realno, ovo jeste utakmica sezone u ABA ligi za nas. Kada dođeš do ove situacije, gde jednostavno moraš, svakako da jeste.“

I ove, a i prethodnih sezona Cedevita je bila veoma nezgodan protivnik za Partizan. Miro Bilan i Rajan Boutrajt, pre svih, pravili su ogromne probleme beogradskom timu.

“Nema tu mnogo tajni što se tiče i njihove i naše igre. Odigrali smo ove godine tri utakmice. U plej-ofu uvek odlučuje borbenost i zalaganje koje mora da bude na većem nivou nego u regularnom delu. Sve što si radio do sada, moraš da probaš da pretvoriš u rezultat.“

A kada smo kod tajni, utakmica u Zagrebu pre šest dana imala je i svojevrsno treće poluvreme - priču o „špijunaži“ kojom su se poslužili predstavnici Cedevite koji su, kako su rekli, „bacili pogled“ na Partizanov trening u Domu sportova veče uoči duela.

“Teren je naša stvar, mi smo usredsređeni na njega“, poručio je Veličković.

Generalno gledano, kapiten crno-belih je zadovoljan onim što je ekipa uradila do sada u Jadranskoj ligi.

“Mi iza sebe realno gledano, imamo dobru sezonu. Ova utakmica se ne priprema sada, za to se pripremamo cele sezone. Sada je samo finalizacija, da se mobilišemo maksimalno i da damo sve od sebe.“

Veličković kaže i da, uprkos međusobnom skoru ove sezone, Partizan nosi ulogu favorita u subotnjoj utakmici.

“Mislim da u Beogradu, pred našom publikom niko nije favorit. Ne pretimo, moramo da budemo svesni da smo izgubili tri puta. Glupo bi bilo pretiti im i da smo dobili tri puta. Ali Pionir je naša kuća, očekujem da će biti tribine biti pune do poslednjeg mesta.“

Ekipa je pregurala dosta toga u prethodnom periodu (povrede, salmonela...), ali naš sagovornik kaže da je vreme da Partizan to stavi “ad acta“.

“Voleo bih da se stavi tačka na tu priču. Prošlo je od toga mesec dana. To je nesrećan slučaj, izbacilo nas je iz koloseka, ali tačka se stavlja na to. Šta je bilo bilo je, treba da se zaboravi ta priča i da se gleda napred.“

Prednost Partizana u sutrašnjoj utakmici svakako bi morala da bude podrška sa tribina, a Veličković se nada dobroj atmosferi kao što je to bio slučaj nebrojeno puta do sada.

“Uzdamo se u našu dobru igru, učimo iz grešaka i nadamo se da se neće ponoviti. A naravno da će huk sa tribina da pomogne.“

Utakmica u hali Pionir igra se u subotu od 20 sati, a u slučaju da crno-beli zabeleže pobedu, majstorica je na programu 1. aprila u Zagrebu.

