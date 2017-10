Uoči gostovanja u Beču...

Veličina slova A A A

Istorijski gledano, nije valjalo kad su Srbi hrlili u Austriju. Jedna teorija kaže da su posle Velike seobe sela toliko opustela da su zarasla u šumu i da je tako cela Šumadija i dobila ime. Ova nova invazija ima za cilj sasvim drugačiju svrhu. Da posadi zrno uspeha u srpski fudbal. Dugo nije klijalo. Danas, 6. oktobra 2017. godine, moglo bi da procveta kao pustinja posle kiše.

MOZZART KVOTE ZA OVAJ MEČ

(4,20) Austrija (3,45) Srbija (1,90)

Četiri dana pre no što će isteći osma godina otkako je Srbija pred punom "Marakanom" deklasirala Rumuniju sa 5:0 i - takođe kolo pre kraja kvalifikacija - obezbedila južnoafričku vizu, Orlovi napadaju sledeće veliko takmičenje. U Beču, uz podršku na desetine hiljada navijača, igraju za pobedu protiv Austrije i direktan plasman na Mundijal u Rusiju.

SASTAVI: Muslinove štoperske kombinacije i potraga za Tadićevim partnerom

Igraju da pokažu da nisu crne ovce u zemlji u kojoj sportisti po navici olakšavaju životne muke "običnom čoveku". Igraju da pokažu da Srbi vole fudbal, samo su postali malo gadljivi na sve ono što im se godinama nudilo. Igraju da podsete na onih 100.000 duša ispred Starog dvora na dočeku U20 šampiona planete.

I zato što igraju dočekali su i oni, a malo ih je da se sećaju kako je to izgledalo 2009. godine, da fudbalska reprezentacija ponovo bude prva tema srpskog sporta, da joj se peva umesto da se pljuje. Samo to, to je prva pobeda Branislava Ivanovića i družine. Eventualni uspeh na "Ernst Hapelu"? Taj bi se trijumf pamtio. Taj bi se slavio. Baš zato i ne sme da se ispusti.

Ovo je Beč, ovo je Srbija!

Gruzija u Beogradu? Može se i tako do Rusije. Ali nije isto. Jer posle godina agonije, svih muka koje su trpeli srpski reprezentativci, pa i navijači s njima, ovoj zemlji je potrebno da se ponovo oseti moćnom.

A i samo rađanje te misli da možeš da, kao što rade velike ekipe, obaviš svoje baš kad je najbitnije? Bila bi to zaista velika pobeda Srba.

GRUPA D

Petak:

18.00: (4,40) Gruzija (3,35) Vels (1,90)

20.45: (1,08) Irska (11,0) Moldavija (28,0)

20.45: (4,20) Austrija (3,45) Srbija (1,90)

Utorak, od 20.45:

Moldavija - Austrija

Srbija - Gruzija

Vels - Irska