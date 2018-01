Veliki dan za Nemanju Maksimovića: U subotu prvih 90 minuta u Primeri

Ako sve prođe kako treba naravno

Veličina slova A A A

Malaga, Verder i Hetafe su pitali, mediji na Pirinejima baš poslednjih dana pišu i o mogućnosti selidbe u Deportivo ili Benfiku. Ali prema rečima Marselinja Garsije Torala stručni štab Valensije još se nije odrekao Nemanje Maksimovića, strelca onog čuvenog gola koji je Orlićima doneo titulu U20 prvaka sveta na Novom Zelandu.

Seniorska konkurencija je ipak nešto sasvim drugo, a Maksimović se očekivano mučio u debitantskoj polusezoni na Pirinejima. Uostalom, zbog želje da po svaku cenu pređe na Mestalju nije igrao tokom poslednjih šest meseci u Astani, negde i logično je bilo da na početku drugi igrači dobiju šansu ispred njega, a kako su rezultati bili odlični Maksimović je uspeo da sakupi samo 49 ligaških minuta u dresu Slepih miševa.

Istina, odigrao je i tri utakmice u Kupu kralja, ali ono pravo nikako da dočeka. Sve do sada. Izgleda da će se i to konačno promeniti, pošto Marselinjo Toral otvoreno najavljuje da će potencijalni srpski reprezentativac za Mundijal u Rusiji odmeniti suspendovanog Žofrija Kondogbiju u subotnjem sudaru sa Deportivom u 19. kolu Primere.

"Jedino što mogu da vam kažem je da će, ako sve bude teklo kako treba, Maksimović igrati. On je momak koji uvek trenira dobro, bio je dobar u Kup utakmici sa Las Palmasom, pa i sada protiv Đirona (odigrao je Maksimović svega osam minuta, prim.aut) i zaslužio je da dobije šansu", kaže Marselinjo.

Da li će ovakve reči prekinuti i priče o Maksimovićevom odlasku teško je reći, ali sve su veće šanse da on ovog proleća zaista dobije priliku da na Mestalji pokaže šta zna. A mi znamo da zna.

(FOTO: Star Sport)