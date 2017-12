Veliki je Vujadin: Jeste, napravio sam penal!

Pešić: Čestitam Stojketu

Možda Vujadin Savić na večerašnji derbi nije izašao hladne glave, možda je bio nerzvozniji nego što je to "propisano" u ovakvim utakmicama, ali posle meča izvadio se za sve to. I za to što je skrivio penal i zbog nekih još grešaka tokom utakmice...

Štoper crveno-belih u prvoj izjavi nakon poslednjeg zvižduka Milorada Mažića odao je priznanje najboljem srpskom arbitru. Ako je i bilo neke dileme oko penala, sada ih sigurno više neće biti:

"Evo, posle 22 godine penal za Partizan i baš sam ga ja skrivio. Bio je čist penal, opravdano je sviran i tu nema nikakve dileme. Neće se ni pričati ni pisati više o tome, neće biti razloga da kukaju. Mnogo mi je krivo što nam napravio penal, učinilo mi se da je imam na nozi", bilo je prvo što je Savić kazao, potvrdivši da je izuzetan sportsmen.

"Mislim da je bila dobra utakmica. Imali smo i mi dobre šanse, imali su i oni... Za nas je jako važno što smo uspeli da izjednačimo, ostanemo neporaženi i zadržimo prednost na tabeli. Možemo da budemo zadovoljni, idemo na pauzu sa devet bodova razlike. Realno, mogli su i oni, a mogli smo i mi da pobedimo".

Aleksandar Pešić najčešće se nalazio u šansama. Imao je bar dve iz kategorije najpovoljnijih za postizanje gola, ali nije bio koncentrisan u odlučujućim momentima...

"Jeste, imao sam dosta šansi... Ipak, Stojke je najbolji golman u ligi, znali smo da će biti teško savladati ga. I ovom prilikom mu čestitam na dobroj partiji. Šanse su imali i oni i mi. Mislim da je ovo najrealniji rezultata", kazao je Pešić.

