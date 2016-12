Veliki Klopov intervju: Idemo po titulu, u našem DNK nije da gubimo velike mečeve! Šta će biti s Čelsijem ako se povrede Azar i Kosta?

„Nalazimo se u fantastičnom trenutku i moramo to da iskoristimo“, ocenio je trener Liverpula

To je ta sezona. Tako su pričali mnogi navijači Liverpula skoro svaki put u minulih 27 godina, uvereni da će njihov tim konačno da zgrabi titulu. MOZZART-ov kolumnista Marko Prelević je pristalicama iz Srbije dodatno raspalio maštu pre mesec i po dana kad su Crveni bili lideri Premijer lige, a Jirgen Klop ne odustaje ni sad kad je njegov tim šest bodova iza Čelsija.

Harizmatični nemački stručnjak, štaviše, deluje kao čovek sposoban da apsorbuje negativna iskustva iz prošlosti, zaštiti igrače od napada panike i usmeri svoj tim ka šampionskim počastima. A njih na Enfildu nije bilo od 1989.

Što ga ne zabrinjava.

„Ne živimo u prethodnih 25 godina. Mi smo ovo gde smo danas. Mi smo ova generacija. Koliko god voleli sve fudbalere iz prošlosti, koji su napravili ovaj klub, ne možemo mi da radimo njihov posao. Moramo da učinimo ono što je do nas. Hajde da to uradimo. Da pokušamo. Dovoljno smo dobri. Klub je dovoljno veliki. Imamo vlasnike kakvi su nam potrebni, nisu došli ovde samo da bi prodavali igrače. Niko odavde neće otići zbog love. Doduše, nismo ni klub koji daje najbolje plate na svetu, ali možemo da im platimo dosta da ostanu“, obrazložio je Klop u ekskluzivnom prazničnom intervjuu Skaj sportu razloge zbog kojih veruje u pozitivan epilog sezone.

A posle 17 kola ima i onih koji su skloni oceni da je titula već kaparisana za Čelsi. Ponajviše zbog fenomenalnog niza ekipe Antonija Kontea od 11 vezanih pobeda. Klop se ne predaje.

„Trenutak u kome se Liverpul sad nalazi je fantastičan. Moramo da ga iskoristimo. Sadašnjost je lepa, ali budućnost je svetla. Idemo ka njoj. Naravno, to ne znači da nemožemo da izgubimo neku utakmicu. Ono što mi malo smeta jeste što kad se tp desi ljudi kažu „o, opet je kao u sezoni 2004/2005, kad smo izgubuili titulu pravo niotkuda“. A nije tako, verujte mi. Nikad nije isto. Jednostavno, u našem DNK nije da gubimo važne, odlučujuće mečeve“.

Najveća stvar koju je Klop uspeo da uradi na Enfildu je težnja ka napadačkom fudbalu. Ima tu i dosta atraktivnih poteza, ali zbog takvog opredeljenja često trpi odbrana, koja - ruku na srce - nije na nivo tako velikog kluba.

„Mladi smo. Dobri smo. Jaki smo. Imamo tim koji vrca od veština. Jedini problem je što se oko nas nalazi nekoliko ekipa koje nisu lošije od nas. Takav je fudbal. To što mi više želimo titulu od njih ne znači automatski da ćemo je osvojiti. No, to je i i te kako moguće. Do kraja sezone bićemo u trci, to je sigurno“.

Liverpul je najefikasniji tim Premijer lige, međutim, ophrvan je povredama. Najviše ključnog iograča, plejmejkera Filipea Kutinja. Odsutan je dugo bio i napadač Danijel Staridž...

„Dosad smo igrali dobro, ali da bismo postali šampioni moraćemo da odigramo stvarno dobro do kraja i da usput imamo malo sreće. Plus, da nas zaobiđu povrede. Srećem mnoge ljudi koji posle onakve utakmice u Bormutu kažu „tu smo izgubili titulu“. A nije tako, verujte mi“.

Onih 3:4 na Vitalisti stadionu (iako je bilo i 2:0 i 3:1), pa remi sa Vest Hemom u sledećem kolu (2:2) najviše su uticali da se zahuktali Plavci iz Londona odlepe od Liverpula. Jirgen Klop hvali igru Čelsija, mada i aktuelnom lideru predviđa pad.

„Ako Čelsi nastavi ovako onda će stvarno zasluženo da bude prvak i niko neće imati šta da mu kaže. Mada, siguran sam da je dosad Čelsi bio ekipa koja je imala najviše sreće da je zaobiđu povrede kljulčnih igrača. Mi smo izgubili Kutinja, Staridža i Ingsa u teškim trenucima, kad smo mogli da ih iskoristimo. Šta bi bilo da se slično desi Azaru i Kosti u Čelsiju? Osim toga, duga je sezona, mora Čelsi da dođe i na naš stadion, da opet igra sa Arsenalom, pa i drugim konkurentima. Teško ih je dobiti, možda je to trenutno najiskusniji tim lige“, ocenio je Jirgen Klop, šef struke Liverpula.

