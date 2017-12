Veliki motiv Miroslava Đukića: Posle Dinama bilo je nemira u klubu, možda je vreme da im vratimo

„I pored toga što smo obezbedili evropsko proleće naša obaveza je da igramo na pobedu“, dodao je Đukić

Sa evropskim prolećem u džepu Partizan je odleteo put Kijeva da se suprotstavi velikom Dinamu i još jednom potvrdi da je „zreo“ za velike domete. Jesu crno-beli ostvarili primarni cilj, ali trener srpskog šampiona Miroslav Đukić poručuje da njegov tim neće kalkulisati na Olimpijskom stadionu.

Partizan pobedom može do prvog mesta u grupi i lakšeg rivala u šesnestini finala Liga Evrope.

„Partizan uvek mora da ide na pobedu. Tri boda su jako bitna zbog prvog mesta. Ako to uradimo, imaćemo privilegije u žrebu, takođe i ekonomski je za klub to veoma bitno. Nema kalkulisanja, to nam je obaveza. Ovo je odlična prilika da iz jedne mirnoće vidimo gde se trenutno nalazimo u odnosu na jednu ozbiljnu evropsku ekipu“, poručio je pre poletanja za Kijev Miroslav Nikolić.

Beogradski meč dva velika kluba bio je vrlo specifičan. Partizan je odigrao možda i najbolje poluvreme ove sezone, vodio sa 2:0, ali je onda potonuo. Ili je Dinamo pokazao snagu. Taj poraz biće dodatni motiv crno-belima da zapnu.

„Boli nas još taj poraz. Izgubili smo meč posle odličnog prvog poluvremena. Uneo se nemir u klub, sad je vreme da im to možda vratimo“.

Međutim, to neće biti nimalo lako. Svestan je Miroslav Đukić s kim će sutra imati posla.

„Oni su tim koji ima sve. Znaju da igraju, imaju ritam i agresiju. Oni su stalno u evropskim takmičenjima, pravi šampioni. Znamo da nas očekuje težak protivnik. Po svim parametrima najbolji u našoj grupi. Ali želimo da ih pobedimo tamo i pokažemo da iz dana u dan rastemo“.

Bilo je primetno da se Miroslav Đukić raduje putovanju u Kijev.

„Ovo su prelepe utakmice, prave evropske, svi žele da ih igraju. Igrači na ovakavim mečevima daju više od maksimuma. Isto tako se i ja radujem. Idem da se merim sa ozbiljnom ekipom. Možemo mnogo da dobijemo kao klub i ekipa“, jasan je Đukić.

Crno-beli su na poslednja dva meča igrali u formaciji sa trojicom štopera. Moguće je da će Miroslav Đukić servirati taktičko iznenađenje Kijevljanima.

„Videćemo u kakvoj formaciji ćemo igrati. Pokazali smo da možemo da igramo u oba sistema, što nas čini boljim“.

Đukić je svestan da zbog kartona suspenzija preti Ožegoviću, Tavambi, Evertonu i levom beku Miletiću, ali je istakao da neće kalkulisati. Odnosno da će igrati u najjačem sastavu.

