Veliki Vujoševićev intervju - opleo po Džikiću: Neću da mu pomažem, ne javlja mi se, dok su me smenjivali motao se kao lešinar

Sadašnji trener Limoža kaže da aktuelni sastav Partizana nema perspektivu, pohvalio Dejana Radonjića i poželeo sreću Daniloviću

Takav sagovornik uvek je aktuelan. Zbog svega što je postigao u karijeri i zbog činjenice da nema dlake na jeziku, Duško Vujošević služi kao večita inspiracija medijima, jer znaju da će od njega uvek dobiti - meso.

Tako je bilo i u opširnom intervjuu televizijskoj mreži Sport netvork, koja je „zapucala“ čak u Francusku i sa aktuelnim trenerom Limoža prestresla sijaset tema, uglavnom vezanih za srpsku klupsku košarku.

Na „meniju“ se, svakako, našao i Vujoševićev Partizan, prema kome njegov najtrofejniji trener u istoriji gaji jaku emociju, ali se nije istručavao da kritikuje sadašnjeg šefa struke i svog nekadašnjeg pomoćnika Aleksandra Džikića.

„On je pismen trener. Dovoljno dobro radi na svom marketingu i nije mu potrebna reklama mimo toga. Dugo je radio sa mnom. Zameram mu neke stvari. U vreme moje političke smene i on se kao neka vrsta lešinara motao oko svega toga, ali diskretnije od mnogih drugih. Potom je jednog od pomoćnika Petra Božića koje je zatekao, Tadića, smenio uz reči 'na leđima ti piše Duško Vujošević'. Nijednom mi se nije javio“, uverava iskusni stručnjak za Sport netvork.

Na tome se nije zaustavio kad je o Džikću reč.

„Nemam prema njemu loše emocije i znam da je pismen trener. Možda njegov koncept nije stavralački u smislu razvoja mladih igrača, ali je dobar trener, napravio je pomak u smislu rezultata sa Partizanom. Nije mu lako, ne želim da mu otežavam na bilo koji način, ali ni da mu pomažem“.

Prema Vujoševićevim rečima, sadašnji sastav crno-belih nije spreman za velika dela.

„Ovaj tim Partizana može da napravi neki rezultat, ali nema perspektivu. Naravno, učinili su mi radost pobedom u derbiju i spreman sam da podnesem ovaj tim još više ukoliko dođe do još neke takve pobede. Mogu Partizan ili Zvezda da imaju ne znam kakve uspehe u Evroligi, ali onaj ko je glavni u Beogradu, jer košarka u Srbiji više ne postoji, određuje se tom utakmicom. Iz toga se stvara dobra atmosfera i ide serija pobeda i obrnuto. Posle dugo godina Partizan je odustao od koncepta razvoja mladih igrača, ali moraju da nađu način da makar neki od nebrušenih dijamanata dođe tamo“.

A na suprotnoj strani...

„Zvezda ima dosta takvih igrača, neki nisu još ni dobili priliku. Odigrali su sedam-osam utakmica sa velikim zanosom u odbrani, koja ne može da se aktivira svesnom voljom, nisu se štedeli i čini mi se da su ušli u fizički problem. Jako su vezani za Jovića, uz Jovića je vezan pre svega Kuzmić. Igraju dobro, imaju dobru infrastrukturu, ali čini se da i oni pokazuju nervozu koju do kraja ne razumem. Možda je razlog Fajnal for sledeće godine, ali to je prilika i za Partizan. Šanse nisu velike, ali vozovi sreće prosto ne prolaze po voznom redu“.

Govorio je i šefu struke Crvene zvezde Dejanu Radonjiću, koji ove sezone beleži istorijske rezultate. Kako u Evroligi, tako i u Jadranskoj ligi.

„Radonjić mi je bio asistent u reprezentaciji Crne Gore, a posle toga je bio moj izbor, uz Danila Mitrovića, za selektora Crne Gore. On je posvećen košarci, pametan, radan, zna da nametne red i disciplinu igračima. Radi u jednom uređenom sistemu u kojem takođe nije lako raditi i on dobro balanasira u složenoj situaciji. U Crvenoj zvezdi pokazuje da je dobar trener, ali lakše je raditi sa našim igračima, makar i u Crvenoj zvezdi. Zvezda nema nijednog igrača koji ne igra odbranu, u odbrani nema rotacije, a imaju i tri specijalca koji sa određenim kriterijumom suđenja mogu da drže najboljeg igrača u Evropi. Imaju i lakše takmičenje u odnosu na tursko ili špansko“.

Osvrnuo se još jednom na činjenicu da je, kako kaže, pod pritiskom morao da napusti Humsku 1 leta 2015.

„Moje smenjivanje bilo komplikovana situacija. Mene su 'prodali' moji prijatelji, to je nešto što još boli, ono što ostaje je emocija prema Partizanu, publici, mojim godinama i energiji koja je data tamo“.

Dugovi su, ipak, ostali. Javna je tajna da postoje, ali je problem, kako kaže Vujošević, što se ništa ne čini da se oni regulišu.

„Prema meni je dug veliki, a oni ne pokušavaju da amortizuju situaciju bilo kakvim razgovorom. Još neću da ih prijavim na BAT, da ih tužim za dug tokom sezone. Dok sam radio u Partizanu živeo sam od novca koji sam zaradio u CSKA, ali i tome ima nekog kraja...“

O Predragu Daniloviću, novom predsedniku Košarkaškog saveza Srbije:

„Drago mi je što je postao predsednik, bolje on nego da to bude nego od eksponenata ili marioneta nekog iz predgrađa. Nije mu laka pozicija, na toj funkciji su najčešće bili ljudi ogromnog kapaciteta. Želim mu da radi sa uspehom“.

Za kraj, kaže da prati sve šta se dešava u Srbiji.

„Ponekad me pitaju da nešto prokomentarišem, vidim da sam za neke stvari još uvek ja kriv. Kriv sam uvek kao Rusija, za sve. Potrebno je imati dobru selekciju i mogućnost da se dovode mladi igrači, a to Partizan u ovom trenutku praktično nema. Održivi razvoj Partizana je bio moguć pod uslovom igranja Evrolige, jer je to obezbeđivalo određeni broj sponzora i na neki način privilegovanu poziciju u izboru mladih igrača. Zato sam ja posle utakmice sa Cedevitom znao da će to biti veliki poraz. Posle su menadžeri izgubili želju da dovode igrače u Partizan, jer nisu bili isplaćivani, a pri tome je Miško Ražnatović napravio svoj klub i stvorio put da on ima zaradu od prodaje igrača. Ponekog igrača prepusti Crvenoj zvezdi, koja ima svoj sistem razvoja iz FMP-a. Imate primer Rakićevića koji je izabrao da bude dvadeseti u Zvezdi umesto da igra u Partizanu", zaključio je Duško Vujošević u intervjuu Sport netvorku.

(FOTO: MN Press, Star sport)