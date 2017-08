Venger nema odbranu, ali ima strašan napad! Sedam golova na fantastičnom otvaranju Premijer lige (VIDEO)

Spektakl na Emirejtsu, Lisice do 83. minuta vodile sa 3:2, ali su na kraju ostale i bez boda – 4:3

Fudbalska sezona počinje onda kada počne Premijer liga, a ona je startovala fenomenalnom goleadom na Emirejtsu, gde je palo čak sedam golova! Arsenal je posle neverovatnog preokreta u samoj završnici utakmice uspeo da osvoji sva tri boda protiv odličnog Lestera, iako su Lisice zaslužile da odnesu makar jedan bod svojoj kući – 4:3 (2:2).

Arsen Venger ni ovog leta nije uspeo da uradi ništa sa svojom odbranom, koja je i večeras bila bušna kao švajcarski sir. Delovalo je da će odlični tim Krejga Šekspira to uspeti da iskoristi, vodio je sa 2:1 i 3:2, a onda su Tobdžije golovima Arona Rezmizija i Olivijea Žirua u rasponu od svega dva minuta stigle do velikog trijumfa.

A delovalo je da će Arsenal daleko lakše do važnog slavlja. Već u drugom minutu utakmice domaći igrači su napravili sitan vez, razmenili nekoliko pasova, a je Mohamed Eleni pogodio Lakazeta na pravom mestu, koji je glavom poslao loptu u mrežu Kaspera Šmajhela.

Ipak, Lisice već imale spremljen plan za preokret. Okazaki se ušunjao u šesnaesterac, iza leđa odbrane Arsenala i centaršut Magirea pretvorio u eskpresno izjednačenje, a za potpuni šok na Emirejtsu ubrzo je bio odgovoran Džejmi Vardi.

Tobdžije ipak nisu dozvolile da protivnik ode sa prednošću na odmor. Uporni domaćin je preko Danija Velbeka stigao do izjednačenja, a u ulozi nesebičnog asistenta našao se Sead Kolašinac.

Ipak, Arsenalova odbrana se ponovo obrukala na samom početku drugog poluvremna, kada je dozvolila Vardiju da bude najviši u skoku posle kornera Mareza. Šekspirov tim je posle toga čvrsto držao pobedu u svojim rukama, ali nije imao snage da to učini do samog kraja utakmice, pa je sastav Arsena Vengera došao do potpunog preokreta.

PREMIJER LIGA – 1. KOLO:

Arsenal – Lester 4:3 (2:2)

/Lakazet 2, Velbek 45, Remzi 83, Žiru 85 – Okazaki 5, Vardi 29, 56/

Subota:

13.30 Votford – Liverpul

16.00 Čelsi – Barnli

16.00 Kristal Palas – Hadersfild

16.00 Everton – Stouk

16.00 Sautempton – Svonsi

16.00 VBA – Bornmut

18.30 Brajton – Man. Siti

Nedelja:

14.30 Njukasl – Totenhem

17.00 Man. junajted – Vest Hem

(FOTO: Action images)