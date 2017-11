Venger ni reč o Zvezdi: Nastavljam da rotiram

"Želim da nastavim sa ovom praksom, jer sam zadovoljan načinom na koji smo igrali u svim takmičenjima", kaže Francuz

Posle skoro dve decenije u Ligi šampiona, ova sezona u Ligi Evrope je za Arsenal bila svojevrsni izlet u nepoznato. Njihov trener Arsen Venger odlučio je još na početku da će mu drugorazredno međunarodno klupsko takmičenje poslužiti za rotiranje fudbalera i forsiranje igrača koji ne dobijaju priliku u Premijer ligi.

Zasad je zadovoljan kako sve to funkcioniše, što je istakao i na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg okršaja sa crveno-belima (21.05).

"Moj najprijatniji utisak je to što je kompletan tim potpuno fokusiran na svaku sledeću utakmicu. Prvi put u životu vidim tako nešto, vidim kako je čitav tim ujedinjen. To kažem iskreno. Ne možete da kažete da je ijedan od mojih igrača bio nezainteresovan, bez obzira u kojem smo takmičenju igrali. Ključ je u činjenici da se igrači međusobno odlično razumeju, dugo igraju zajedno, poznaju se u dušu. Imali smo i dobrih i loših iskustava, ali je odgovor mojih fudbalera svaki put bio besprkoran i to je najvažniji segment ovog projekta", kaže Venger.

Otuda i ne čudi što Francuz ne namerava da odustane od rotiranja ekipe, najpre sutra uveče protiv Crvene zvezde, a potom i protiv Mančester Sitija u nedelju.

"Neću menjati plan, jer oba tima koja izvodim beleže dobre rezultate. Čak i na treningu, kada igraju jedni protiv drugih, uvek je tesno. Želim da nastavim sa ovom praksom, jer sam zadovoljan načinom na koji smo igrali u svakom takmičenju. Sutra neće igrati Aleksis, Ozil i Lakazet. Prosto, jer imam Volkota, Vilšera i Žirua i teško mi je da menjam pojedince. Svi traže šansu i zaslužuju je zbog svojih kvaliteta. Mnogi su takmčarski u top formi i trebalo bi to da bude naša prednost", ističe Venger.

Francuz najviše očekuje od Džeka Vilšira kojeg kandiduje za dres reprezentacije Engleske.

"Mogu samo da ponovim ono što lično mislim: ne znam kako neko može da ne pozove zdravog Džeka Vilšira u reprezentaciju Engleske. Tretiram ga kao i svakog drugog igrača", objasnio je Arsen Venger.

