Venger zvao lično, Nica traži 40.000.000! Na čekanju Totenhem, Borusija, PSŽ, Rom

Žan Seri na ceni

Znalo se još na proleće: kad krene prelazni rok ime Žan Serija titraće na ustima svih klupskih izaslanika u Nicu. Jer upravo je 25-godišnji vezista iz Obale Slonovače najtraženiji igrač jednog od prijatnijih iznenađenja u tek završenoj sezoni Lige 1. A iako se već nedeljama spekulisalo da je Barselona favorit za Serijev potpis, tek sada počinju da stižu pouzdanije glasine o njegovoj novoj destinaciji.

Doduše, Barselona još viri iz prikrajka, ali Seri nije njen prvi izbor i šanse da on dođe na Kamp Nou mere se promilima. Ali ako Barsa nije, Arsen Venger jeste više nego zainteresovan, pa ugledni novinar Gardijana Ed Arons tvrdi da je francuski stručnjak već, preko posrednika doduše, razgovarao sa Serijem oko njegovog potencijalnog prelaska u Arsenal.

Tamo bi već i mogao da igra, a to što je baš Venger lično zalegao za njega mogla bi da bude dobra polazna osnova za Serija. I Arsenalov adut u oštroj konkurenciji Totenhema, Borusije Dortmund, Pari Sen Žermena i Rome čija je ponuda baš nedavno odbijena.

Naime, predsednik Nice Žan Pjer River ni ne razmišlja o mogućnosti da igrača koga je leta 2015. doveo iz Pasoša za samo 1.000.000 evra sada pusti ispod 40.000.000.

Nica bi uostalom naradije zadržala Serija još godinu dana. A i on je bio za to sve dok nije počelo da se piše o Barseloni. Od tog trenutka počeo je i javno da traži dozvolu da napusti Azurnu obalu. Mada Barsina konkretna ponuda nije ni stigla. Ali toliki tekstovi o najvećim klubovima Evrope? Pomuti to razum.

(FOTO: Action Images)