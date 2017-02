Vengerov sasvim drugačiji alibi: Druga lopta bila na drugom kraju terena, Bajernov drugi gol neregularan

Mada, priznaje i trener Arsenala da je Bajern ipak mnogo bolji

Navijači Arsenala već dugo su podeljeni po ovom pitanju. Da li je pametnije nastaviti sa Arsenom Vengerom, jer ipak je on tvorac ovog i ovakvog kluba i svih njegovih uspeha u poslednje dve decenije, ili je vreme zaista pregazilo francuskog stručnjaka? Da li će, ako on i ode, Tobdžije napraviti iskorak ili će se pasti koji stepenik ispod sadašnjeg nivoa?

Posle teškog poraza od 1:5 u Minhenu, jasno je da će barem u ovih narednih nekoliko dana mnogo više biti onih koji će dići ruku za Vengerovu smenu. A mi? Nama ga je samo žao. Jer posle ovog šamaranja na Alijanc areni, zaista mu nije bilo lako što se dalo primetiti i u njegovim izjavama i sasvim drugačijim alibijem.

"Nismo imali sreće kod drugog gola. Bio je korner za nas i lopta je bila na terenu, a oni su igrali (kontru) sa drugom loptom. Taj drugi (Bajernov) gol nije bio po pravilima igre", pokušao je Venger da u svemu ovome pronađe nekakvu utehu.

Ali šalu na stranu, morao je i Venger da prizna da je njegov tim u Nemačkoj jednostavno pregažen.

"Teško je ovo objasniti. Imali smo dve dobre šanse pred kraj prvog poluvremena da povedemo sa 2:1. Najvažniji detalj je bio taj što smo vrlo bro u nastavku izgubili Lorana Košćelnog. Ne tražim izgovore. To je objašnjenje, bili smo dosta dobri u odbrani do tog trenutka. Ali to je bio šok, psihički je bilo teško vratiti se. Posle toga sve smo uradili pogrešno. Psihički smo kolabirali, naš sistem se urušio. Treći gol nas je ubio. Poslednjih 25 minuta su bili noćna mora... Bravo za Bajern. Bolji su tim od nas“, iskreno je rekao Venger.

