Veratija „guraju“ u Inter, ali on veliča Staru damu: Juventus je među četiri najbolja tima na svetu

"Kada jednog dana napustim Pariz, ne bih imao problem da se vratim u Seriju A", kaže odlični vezista

Veličina slova A A A

Italija je na krilima Marka Veratija lagano odradila posao protiv Albanije, pa Azuri posle pet odigranih kola dele lidersku poziciju grupe G sa Španijom.

Ipak, kvalifikacioni mečevi su već gurnuti u stranu i sada se razmišlja samo o klupskim obavezama koje počinju već narednog vikenda. Marko Verati se ponovo dovodio u priču sa milanskim Interom, ali se čini da mu jedan drugi klub ipak bliži srcu.

"Serija A je sjajna liga, baš kao i Španija i Engleska, tako da ću jednog dana, ako budem napuštao Pariz proceniti šta da uradim. Danas postoje timovi koji su spremni da investriaju, kao što si Inter i Juventus. Mislim da je juve jedan od četiri najbolja tima na svetu i da će biti još jači u naredne tri-četiri godine. Ako budem jednog dana napuštao Pariz, ne bih imao problem da zaigram u Seriji A", rekao je Verati.

Đanluiđi Bufun je neko kome se mladi vezista posebno divi.

"Bufon je fantastična osoba. On zna da pronađe prave reči u pravom trenutku. Imaćemo problem da pronađemo ponovo takvog igrača i osobu. Điđi nije razgovarao sa mnom o Juventusu. On zna šta želim, a to je da ostanem u Parizu", rekao je Verati.

(FOTO: Action images)