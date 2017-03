Vermezović: Dva stranca najviše! Đurđević me neodoljivo podseća na Milka Đurovskog

Nastavlja se polemika o broju stranaca u Superligi

Veličina slova A A A

Slaviša Kokeza je pred početak sezone potpisao ukaz o povećanju broja stranaca u Superligi, Slaviša Kokeza sada je priznao grešku i rekao da se u FSS ozbiljno razmišlja da se broj legionara ograniči na četvoricu. Mišljenja su različita, ali Vladimir Vermezović nema dilemu. Šestorica ih je previše. I tu se verovatno cela nacija slaže posle 153. večitog derbija u kome je postalo jasno da naši klubovi ili ne znaju ili ne umeju da dovedu onoga koji pravi razliku. Vermezović još oštriji, pa u izjavi za Sportski žurnal kaže da srpski klubovi ne bi trebalo da imaju više od dva stranca!

“Najviše dva! Stranci treba da donose kvalitet za Evropu, ne isključivo za domaći scenu. Pogledajte Abubakara Oumarua, daleko blje je igrao u međunarodnim kupovima. Sve ipak ima svoje, naši klubovi u Evropi više su orijentisani na odbvranu, ovde mora i da se probije“, kaže Vermezović za Žurnal pre no što na pitanje da li stranci guše domaće nade odgovara diplomatski.

“Pravi stranac stranac čini saigrača boljim, ali stranac u Srbiji i Evorpu - nije isto. Ovde im se sve dozvoljeno. Uvek sam za šansu našoj deci, biće bolje i reprezentaciji“.

Govreći o kvalitetu 153. večitog derbija slikovito kaže da to nije ona igra koju gledamo na TV kanalima, posebno ne utorkom i sredom kad se igra Liga šampiona. Uveren je da bi bilo bolje da je na terenu bilo više srpske dece.

“Nonsens: posle osvajanja zlata na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina umesto da smanjimo broj stranaca mi - povećavamo! Ne razumem?! Možda treneri i nisu za to, ali vlasnici i predsedniciklubova...“

Uostalom, najbolji utisak na Vermezovića ostavio je baš Uroš Đurđević, član ove šampionske generacije Orlića, bez obzira na to što nije igrao na Novom Zelandu.

“Ima i Zvezda dobre igrače, ali Uroš Đurđević je budućnost srpskog fudbala. Neodoljivo me podseća na Milka Đurovskog. Dobro, možda sam i malo sentimentalan prema svojoj generaciji“, kaže Vermezović za Sportski žurnal.

(FOTO: Star Sport)