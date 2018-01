Veselin Vujović: Bude li Nenadić na nivou igara u Bundesligi, svašta se može dogoditi u Splitu!

Legendarni jugoslovenski rukometaš, a sada selektor Slovenije vidi Hrvate kao velike favorite u današnjem (20.30) okršaju sa našim timom u Splitu, ali...

Evropsko rukometno prvenstvo, njegovo 13. izdanje počinje danas u Hrvatskoj. Podeljene u četiri grupe u četiri grada (Split, Zagreb, Varaždin i Poreč) 16 reprezentacija boriće se za slavu i uspeh. A među njima je i naš nacionalni tim predvođen selektorom Jovicom Cvetkovićem koji je u susednu nam državu otišao sa slabom perspektivom. Jednostavno, naša ekpe ne pripada samom vrhu i to je realnost. Ali, baš ta uloga autsajdera je oslobađajuća, tako da bi svašta moglo da se dogodi večeras od 20.30 u splitskoj Spaladijum areni gde ukrštamo koplja sa domaćim sastavom koji je jedan od najjačih na svetu. Bez preterivanja.

(1,20) HRVATSKA (11,0) SRBIJA (5,60)

Takov mišljenja je i selektor Slovenije, legendarni Veselin Vujović koji vidi Petra Nenadića kao "iks faktor" u duelu sa Hrvatskom.

"Da će biti zanimljivo, to svakako, ali mislim da dvoboj Hrvatske i Srbije ni izbliza neće biti onako vruć kako neki očekuju. Srbija je reprezentacija koja se već godinama bori sA vlastitim problemima i nikako da ih reši. Nekoliko jako važnih igrača im je otkazalo, koji su tAčno razlozi ne znam, ali kad jedna takva ekipa ostane bez nekoliko zaista klasnih igrača, onda je to velik hendikep. Cela Europa čeka tu utakmicu i uveren sam da će biti jako interesantno. Hrvatska je apsolutni favorit, ali Srbija se neće predati bez borbe. Bude li Nenadić na nivou svojih igara u Bundesligi, svašta se može dogoditi. Siguran sam da će doček Srbima biti korektan, da će organizator napraviti sve što može kako ne bi došlo do nekih incidenata, ali sigurno je da će i na tribinama biti nekih grupa koje će izvikivati šovinističke i nacionalističke parole. To je naša tužna realnost", izjavio je čuveni jugoslovenski rukometaš za index.hr.

Vujović se osvrnuo i na "jugoslovensku", to jest Grupu C baziranu u Zagrebu u kojoj igraju Slovenija, Crna Gora, Makedonija i aktuelni šampion EP, Nemačka.

"Čudno se osećam i kad igram protiv Hrvatske u punoj Areni dok mi 15 tisuća ljudi plješće, a kamoli sada sa mojom Crnom Gorom. To su pomešane emocije, sećanja, uspomene, zajednička istorija, a opet, sa druge strane, profesionalac sam i kao takav svaku takvu utakmicu moram da shvatim kao posao. Nije nimalo lako. Selektor sam Slovenije i daću sve od sebe da tim ljudima priuštim što više sreće i zadovoljstva, kao što bih se jednako tako trudio da sam na čelu bilo koje druge reprezentacije, ali naravno da će moje srce biti uz Crnu Goru u utakmicama kad budu igrali protiv svih ostalih protivnika.".

