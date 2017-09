Veštačka trava - njihova prednost

"Trenirali smo kod nas na 'veštaku', ali to je suviše malo da bismo stekli pravi utisak. Oni imaju u tome ogromnu prednost, navikli su na takvu podlogu", kaže kapiten Partizana pred gostovanje u Bernu

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Švajcarske)

Prisustvo kapitena Miroslava Vulićevića sigurno će sutra dosta značiti u Bernu crno-belima. Popularni Vule nije propustio nijedan minut u Evropi ovog leta, a upravo je iskustvo jedan od glavnih aduta na koje se oslanja i trener Miroslav Đukić.

"U ovom timu ima dosta uskusnih igrača koji znaju kako se rešavaju ovakve utakmice. Tu je, pre svih, kapiten Saša Ilić, ali i Stojković, pa Bambi Tošić, koji imaju dragoceno iskustvo u evropskim utakmicama. Prošli smo turbulentnu sezonu, spremni smo na sve. Mislim da imamo dobre šanse u okršaju sa Jang Bojsom", kaže kapiten Partizana.

MOZZART KVOTE

(2,00) Jang Bojs (3.45) Partizan (3,80)

Četvrtak, 19.00

Imaće Vulićević veliku pomoć po desnoj strani u vidu novajlije Bambija Tošića.

"Ko god dođe u Partizan on vredi i on je pojačanje. Suvišno je trošiti reči o Tošićevim kvalitetima, on poseduje ogromno iskustvo, mnogo donosi u balansu i kada uhvati ritam biće još bolji nego što je sada", kaže Vulićević.

Partizanov spisak za Jang Bojs - nema sedmorice

Veštačka trava u Bernu - problem ili prednost?

„Mislim da je to njihova prednost. Trenirali smo kod nas na 'veštaku', ali to je suviše malo da bismo stekli pravi utisak. Oni imaju u tome ogromnu prednost, navikli su na takvu podlogu. Namučili su CSKA na takvom terenu, ali šta je tu je. Probaćemo da se adaptiramo, možda nam bude i odgovarala podloga. Moramo sve to da istrpimo i prevaziđemo."

SPECIJALI: Zvezda i Partizan u Ligi Evrope i Zvezda vs Partizan u Ligi Evrope

Defanzivac Partizana nije želeo da prognozira konačan ishod.

"Mnogi kažu da Jang Bojs nije atraktivan rival, ali radi se o timu koji dolazi iz jake lige. Idemo da se nadigravamo. Ni u našoj ligi ne možemo svima da pretimo, važno je posle utakmcie ostati u igri za dalji plasmana. Ne mogu da prognoziram ishod,videćemo kako će utakmica odvijati."

Tavamba obećao gol u Bernu!

Nedostajaće Partizanu sigurno i Nebojša Kosović.

"Da, on nam zaista puno nedostaje. Teška ga je povreda zadesila, baš u trenutku kada je sazreo igrački i postao standardan u svojoj reprezentaciji. Žao mi je što ga nećemo koristiti u Ligi Evrope, ali potrudićemo se da prezimimo i zbog njega", zaključio je Miroslav Vulićević.

PIŠE: Aleksandar Joksić

(FOTO: Star sport)