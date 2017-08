Vi osvojite Ligu Evrope, nas pustite u Ligu šampiona!

Emanuel Adebajor, Emre Belozoglu, Eljero Elija, Gael Kliši, Gokan Inler... Neki će reći da je njihovo vreme prošlo, da su zaboravili da igraju fudbal, da su pošli trbuhom za kruhom, ali tim sastavljen od ovakvih imena nikako ne treba potcenjivati, uprkos tome što je Sevilja blagi favorit pred prvi okršaj sa Istanbul Bašakšehirom u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona (sreda, 20.45).

Turski klub je ovog leta potrošio svega 3.600.000 evra, no daleko veće svote novca odlazile su na plate igrača. Erdoganovo mezimče je prošle sezone pretilo da se prvi put u istoriji ovenča titulom nacionalnog šampiona, ali mu je Bešiktaš pokvario planove.

Kako bilo, Bašakšehir je pravi primer kombinacije onoga što valja spolja, ali što je višak u svim velikim klubovima - ujedno sasvim zadovoljavajuće za apetite istanbulskog tima - i onog skoro najboljeg u Turskoj. Jedno je sigurno - Turci polako postaju pravi hit u Evropi. Zanimljivo, ova godina se donekle može smatrati i godinom štednje, jer je potrošena značajno manja svota novca u odnosu na prethodne godine. Recimo, u letnjem prelaznom roku pred početak sezone 2011/2012. iskeširano je 108.000.000. Ipak, treba imati na umu i da je do kraja prelaznog roka ostalo petnaestak dana. Dovoljno da oni najbogatiji dodatno odreše kesu.

KVOTE ZA ISTANBUL BAŠAKŠEHIR - SEVILJA

Nije totalni, ali autsajder jeste. I Bašakšehir je toga svestan. Ipak, Pjer Vebo, nekadašnji ofanzivac mnogobrojnih španskih klubova - između ostalog igrao sa našim Savom Miloševićem za Osasunu - ali i Bašakšehira, upozorio je Sevilju u razgovoru za španske medije na opasan kontranapad koji gaji ovaj tim pod komandom Abdulaha Avečija, a kojeg Kamerunac veoma dobro poznaje. Mi bismo dodali i sjajan vezni red i igru na duge lopte. Odbrana im je slaba strana. Čisto da podsetimo, Istanbul je trijumfalno započeo novu sezonu u domaćem prvenstvu savladavši Bursu (1:0).

A šta se dogodilo sa Seviljom? Možda ćete odmah početi da razmišljate o tome koga je ovaj tim prodao, a koga doveo, ali nikako ne treba prenebregnuti da su klub napustili mozak čitavog andaluzijskog projekta Ramon Rodrigez Verdeho, poznatiji kao Monći, i trener Horhe Sampaoli, kojeg je zamenio bivši kormilar Selte Eduardo Berico.

Da li sa predumišljajem, iz predostrožnosti ili se prst sudbine poigrao sa nekadašnjim sportskim direktorom andaluzijskog tima Monći je upravo iz Bašakšehira u Romu doveo Čengiza Undera, supertalentovanog krilnog ofanzivca, proglašenog u domovini za Turskog Dibalu. Interesantno je to što Monći nikako nije mogao da zna da će Istanbul igrati sa njegovim bivšim timom. Ali, da je učinio uslugu Sevilji - učinio je. Domaćin će biti izrazito oslabljen.

Glavne karike su otišle, ali daleko od toga da Sevilja nije bila aktivna na tržištu. Došli su ubojiti Luis Murijel (Sampdorija, 20.000.000 evra), Simon Kjer (Fenerbahče, 12.500.000), Ever Banega (Inter, 9.000.000), Nolito (Mančester Siti, 9.000.000), Gvido Pizaro (Tigres, 6.000.000), Sebastijan Korčija (Lil, 5.000.000), Hesus Navas (Mančester siti, slobodan). Otišli su Vitolo (Atletiko Madrid, 36.000.000), Visente Ibora (Lester, 15.000.000), Jevhen Konopljanka (Šalke, 12.500.000), Adil Rami (Marselj, 6.000.000), Marijano (Galatasaraj 6.000.000), Sebastijan Kristoforo (Fjorentina, 2.500.000) i Benoa Tremulinas (slobodan). Pritom, Sevilja je na pripremama savladala Romu, Arsenal, Lajpcig...

Sevilja je favorit, ali postoji mogućnost da prsne pod prevelikim pritiskom vrućeg stadiona Fatih Terim. Istog tog pritiska koji ne postoji kod Istanbula. Šta uradi - uradio je.

Za kraj, pogledajte kako je Istanbul na zvaničnom Tviter profilu pecnuo Sevilju aludirajući na silne trofeje koje je ovaj klub osvojio u drugorangiranom evropskom takmičenju.

"Zar ne želite da opet osvojite Ligu Evrope?"

U fazonu - pustite nas u Ligu šampiona. Dobar štos, nema šta.

Don't you want to win the @EuropaLeague once again @SevillaFC? pic.twitter.com/eK5GUzZK23