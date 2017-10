Vidić otkriva: Bio sam povređen u finalu Lige šampiona, ali mi je Fergi rekao - ti igraš!

„Fergi voli karaktere. On podstiče igrače da budu lideri. Pomaže im da budu najbolja opcija za sebe", kaže srpski štoper

Veličina slova A A A

Legendarni srpski defanzivac Nemanja Vidić karijeru je završio u 34 godini nakon hroničnih problema sa povredama, ali će ostati upamćen kao jedan od najboljih štopera u 21. veku.

Svoje ime i prezime zlatnim slovima je upisao u istoriju Mančester junajteda, za koji je igrao osam godina i osvojio pet šampionskih titula, tri kupa, Ligu šampiona i Svetsko klupsko prvenstvo.

Jedan od najvažnijih ljudi u Vidićevoj karijeri naravno je bio Ser Aleks Ferguson. Srbin je otkrio da je pred finale Lige šampiona 2008. godine igrao iako nije bio potpuno srepman.

„Igrao sam povređen. Fergi me je pitao, 'Da li si spreman da igraš?' Ja sam odogovorio, 'Hm, osećam malo…' On je odgovrio: 'Znači igraš!'. 'Ok, ali nisam siguran da li ću uspeti'. Fergi: 'Ti igraš'”, rekao je otkrio je Vidić u intervjuu za Sandej Tajms.

To je zapravo bio pravi uvod u Fergijevu trenersku tajnu, koja se ne ogleda u taktičkim i tehničkim sposobnostima, već u poverenju koje uživa u svlačionici.

„Fergi voli karaktere. On podstiče igrače da budu lideri. Na terenu vam daje odgovornost. Igračima neće reći 'Uvek radite šta ja kažem'. On im pomaže da budu najbolja opcija za sebe. To je razlog zbog kojeg volite njegovu trenersku ideju. Zbog toga što pomaže igraču da izvuče najviše iz sebe samog”, rekao je Vidić.

(FOTO: Action images)