Vidimo se u Beogradu 2018! (VIDEO)

Izašao je promo spot Evrolige gde se najavljuje Fajnal for. Govore Željko Obradović, Bogdan Bogdanović, Miloš Teodosić

Fajnal for u Istanbulu pripao je Fenerbahčeu, a naredni će se igrati u Kombank Areni u Beogradu 2018. godine.

Evroliga je već napravila promo spot za ovaj događaj, a o svemu su govorili Željko Obradović, Bogdan Bogdanović i Miloš Teodosić.

"Srećan sam što je Fajnal for 2018. u Beogradu. Taj grad i zemlja Srbija zaslužuju takav događaj jer je košarka broj jedan sport i svi je vole. Generacije i generacije srpskih igrača i trenera pokazuju svoju vrednost i kvalitet", rekao je Željko Obradović.

Slično razmišlja i Bogdan Bogdanović.

"Fajnal for u Beogradu je veoma važan za Srbiju, za sve navijače. Kao mali pratio sam Evroligu, sve utakmice ne samo Fajnal for. Biće to odlična prilika za navijače da gledaju najbolju košarku u Beogradu".

Koliko Srbi vole košarku možda je najslikovitije objasnio Miloš Teodosić posle anegdote sa Nandom De Koloom.

"Ne mogu mnoge evropske zemlje da se pohvale činjenicom da su košarkaške zemlje. Litvanija i Srbija su jedine zemlje gde je košarka sport broj 1. Gde god da se pojavite ljudi će vas prepoznati, znaće ko ste. Nando De Kolo mi je pričao da je jednom napustio hotel kada je bio u Beogradu sa reprezentacijom i da su ga svi prepoznali na ulici. Ni u Francuskoj ga ljudi ne prepoznaju toliko", rekao je Teodosić.