Vidoviti Sautgejt je sve predvideo - povratnik Defo, pa Vardi sa klupe! Grupa E je prelaka za Engleze (VIDEO)

Gordi Albion jedini je tim bez primljenog gola u dosadašnjem toku evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Pet utakmica, četiri pobede i remi uz gol razliku 8:0. Ne zato što su Englezi toliko jaki koliko zbog toga što su voljom žreba svrstani u rupu u kojoj jednostavno nemaju pravog rivala. Litvanija sigurno nije ekipa koja bi mogla da se suprotstavi gordom Albionu, posebno zato što se čini da je na englesku klupu konačno seo pravi čovek. Geret Sautgejt je sve predvideo, a Engleska je na Vembliju slavila sa 2:0.

Mada nije prikazala ništa posebno. Prvi gol je postigla na hitrinu Rahima Sterlinga, koji je uraganski proleteo pored Egidijusa Vitkaunasa i poslao loptu na peterac. Tamo je bio 34-godišnji Džermejn Defo, koga je Sautgejt vratio među reprezentativce posle oko tri i po godine. Nadapač Sanderlenda, drugi najefikasniji Englez u ovoj sezoni Premijer lige, momentalno mu se odužio 20. golom na 56. utakmici u dresu sa državnim grbom.

A potom još jedan Sautgejtov bingo. U 60. minutu vremešni Defo ide na odmor, na terenu je Džejmi Vardi, koji je već karakterističnim kretanjem “pozvao“ akciju Kajla Vokera i Adama Lalane kojom je u 66. minutu i definitivno slomljen otpor tvrdoglavih Litvanaca.

Uradili su gosti iz bivše sovjetske zemlje sve što je bilo do njih, ali objektivno nije to ekipa koja može da se suprotstavi ovakvom protivniku. U prvom poluvremenu jedva su Litvanci uspevali da povežu nekoliko pasova. Mada su u nadoknadi prvog poluvremena mogli do izjednačujućeg gola zahvaljujući očajnoj proceni Džoa Harta.

Istini za volju, čini se da je sudija Rudi Buke pogrešio što nije svirao ofsajd Vikintasa Slivke. Možda je baš to zbunilo Harta? A možda je njegovo vreme jednostavno prošlo? Bilo kako, ovaj put je morao da zahvali Džonu Stonsu što je loptu zaustavio na gol liniji.

Engleska je tako bodovni konto uvećala na 13 komada pa će sačuvati prvo mesto na tabeli Grupe E bez obzira na ishod kasnije utakmice između Škotske i Slovenije na Hempden Parku u Glazgovu. Englezima bi najviše odgovaralo da Škoti savladaju Slovence. Pa nek Slovačka i slavi na Malti, Sautgejtovi izabranici imali bi već četiri boda prednosti nad najbližim rivalima.

Tolika je trenutno i razlika izmređu vodeće ekipe Grupe E, Poljske, i Jermenije, koja je u Jerevanu iskoristila isključenje Sergeja Malija i brojčano inferiornog rivala potpila golovima Henrika Mhitarjana i Arasa Ozbiliza.

Polovina kvalifikacionog ciklusa, a Jermenija je u igri makar za mesto u baražu. Nije to uopšte loše.

Grupa E:

Engleska - Litvanija 2:0 (1:0)

/Defo 22, Vardi 66/

20.45: Malta - Slovačka

20.45: Škotska - Slovenija

Grupa C:

Azerbejdžan - Nemačka 1:4 (1:3)

/Nazarov 31 - Širle 19, 81, Miler 36, Gomez 45/

San Marino - Češka 0:6 (0:5)

/Barak 17, 24, Darida 19, 77pen, Gebre Selasije 26, Krmenčik 43/

20.45: Severna Irska - Norveška

Grupa D:

Jermenija - Kazahstan 2:0 (0:0)

/Mhitarjan 73, Ozbiliz 75/

20.45: Crna Gora - Poljska

20.45: Rumunija - Danska

