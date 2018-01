Vijeto ljut na Čola, odlazak iz Atletika jedino rešenje!

Sporting favorit, Valensija ga krade ispred nosa?

Kada je leta 2015. godine dolazio na nekadašnji Visente Kalderon iz Viljareala za velikih 20.000.000 evra, navijači Atletika su u Lusijanu Vijetu videli ozbiljnu investiciju za budućnost i nekog ko bi mogao da postane nosilac igre u budućnosti. Dve i po godine kasnije, Vijeto se nalazi na izlaznim vratima Atletika.

Jasno je, Vijeto nije opravdao očekivanja, iako kod Čola Simeonea ima poseban status i jedan je od njegovih miljenika. Sada je njihova ljubav pukla, iako Simeone i dalje veruje da Vijeto može mnogo.

„Pričao sam sa Lusijanom, ima opciju da ode i želim mu sve najbolje. Nadam se da će naći tim koji će se takmičiti na najvišem nivou. On je ljut na mene jer mu nisam dao prostor za igru, što nije ispunio cilj koji je zacrtao. On je jedan od naših najboljih igrača, to tvrdim. Mnogo ga volim, kao svoje dete, izvanredan je fudbaler i šteta je što nije uspeo da se adaptira“, pohvalno je govorio Simeone o mladom sunarodniku.

Vijetov odlazak poklapa se sa dolaskom dva megapojačanja na stadion Vanda Metropolitano. U pitanju su, naravno, Dijego Kosta i Vitolo, koji bi u narednim danima trebalo (opet) da debitiju u dresu Atletika. Konkurencija je brutalna u Atletiku, pa se tako za mesto u srcu napada sada bore Grizman, Tores, Kosta, Vijeto, Gameiro, pa čak i Vitolo koji je ipak više levo krilo...

Pred Vijetom sada su dva puta. Jedan vodi u Sporting, a drugi u Valensiju. Prvi čovek Atletika Hoze Marija Hil Marin je u razgovoru za špansku nacionalnu televiziju čak otkrio da je Vijeto dogovorio sve uslove transfera u Sporting, ali Marka tvrdi da je sada Valensija u pol poziciji. Slepi miševi u ovaj prelazni rok ulaze sa ambicijama da reše status Žoaoa Kansela, trenutno na pozajmici u Interu, ali i Gonzala Guedeša i otkupe njegov ugovor od PSŽ za oko 35.000.000 evra, što navodno ne bi trebalo da utiče na eventualni Vijetov transfer.

I Sporting i Valensija traže finansijska rešenja kako bi odmah kupili Vijeta, s tim da postoji i ona konačna mogućnost o pozajmici uz opciju ili obavezu kupovine. Atletiko za Vijeta traži oko 20.000.000 evra.

Mladi Argentinac je ove sezone dobio svega 520 minuta na terenu i nije uspeo da zatrese mrežu...

