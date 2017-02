Više je dao samo Peđa! Jokić drugi na večnoj listi besmrtnih Srba u NBA ligi

Neverovatne brojke srpskih asova koji su igrali „preko bare“

Veličina slova A A A

Mađioničarska predstava Nikole Jokića na parketu kultnog zdanja Medison Skver Gardena ostavila je košarkaški svet bez daha. Probirljiva njujorška publika sve ređe uživa u kvalitetnim izdanjima košarkaša Niksa, one najbolje - poput Karmela Entonija - ume čak da „pozdravi“ zvižducima. Zato će narednih meseci imati sećanje na ples srpskog majstora košarke, koji iz utakmice u utakmicu pomera granice!

REKORD! Jokićevih 40 na pozornici Medison Skver Gardena!

Nedavno prvi tripl-dabl karijere, u noći između petka i subote rekordnih 40 poena! Denver se sve više nameće kao ozbiljan kandidat za odlazak u plej-of još od 2013. godine, a sve to zahvaljujući golobradom umetniku iz Sombora.

A izdanje protiv Niksa Nikolu Jokića svrstalo je na drugu poziciju večne liste u pogledu rekorda karijera srpskih igrača u NBA ligi. Sada je ispred mlade zvezde Nagetsa ostao još samo neponovljivi šuter Peđa Stojaković, koji je u prebogatoj karijeri, ovekovečenoj šampionskim prstenom, ubeležio najviše 42 poena!

Bilo je to davne 2006. godine, u vreme kada je Peđa nosio opremu Nju Orleansa. Igrao se meč protiv Šarlot Bobketsa, danas Hornetsa, u pobedi rezultatom 94:85. Stojaković je imao magično veče, krunisano magičnim izdanjem već u prvoj deonici. Osim što je ubacio prvih 20 timskih poena, prvi kvartal tada je završio s 22 koša! A onda je na sve to imao čak 15/22 iz igre, od čega 5/10 za tri poena, a na to je pribeležio i osam skokova, dve ukradene lopte i jednu blokadu. I sve to za nešto manje od 38 minuta na terenu.

Igrao je tada Stojaković kao navijen. Pamte se još i prepričavaju detalji te utakmice, kako su ga saigrači hranili loptama, dok je on zatrpavao i spaljivao mrežice na oba koša. Zato i jeste zasluženo na vrhu piramide, ali ono što je Jokić uradio prethodne noći nijedan srpski košarkaš nije! I to će verovatno tako ostati dugi niz godina.

Jokiću sada u leđa gleda Vlade Divac, koji je u svojoj NBA karijeri najviše ubacio 34 poena - Finiksu! Bila je to jedna od onih utakmica zbog kojih smo svi ostajali budni do duboko u noć i meč koji ćemo pamtiti jer je srpski dvojac tada zajedno ubacio čak 67 poena! Naravno, Peđa Stojaković je tada zablistao i ubeležio samo poen manje od svog dugogodišnjeg saigrača i prijatelja, a Sansi su zato morali da potpišu kapitulaciju.

Zanimljivo, četvrtu poziciju na listi zauzima Predrag Danilović. Sadašnji predsednik Košarkaškog saveza Srbije nije imao dug boravak „preko bare“, ali je Finiksu te 1995. godine, kao igrač Majamija, ubacio čak 30 poena, uz čak šest pogođenih trojki iz devet pokušaja. Velika je šteta što Danilović nije ostao duže, jer ko zna šta bi se sve dogodilo.

Iza Danilovića nalazi se Vladimir Radmanović, još iz vremena kada je nosio dres Sijetl Supersoniksa. On je početkom 2006. godine odigrao statistički najbolju partiju u karijeri, pošto je Njujorku smestio takođe čak 30 koševa.

Od srpskih igrača koji su sada u NBA, lični rekord Nemanje Bjelice je 24 poena, ubačenih protiv Lejkersa, dok je Boban Marjanović pribeležio samo dva poena manje protiv Dalasa. S tim što je tada imao dabl-dabl za 37 minuta na terenu.

Odavno je Nikola Jokić probio sve, nepravedno postavljene limite, uspostavljene na konto prvog utiska i činjenice da dugo nije vodio život surovog profesionalca. Ali, sada kada su se kockice posložile, teško da je i nebo granica srpskom majstoru.

Neka ovaj meč protiv Njujorka bude podstrek za nešto mnogo više. Kada to pišemo, mislimo na šampionski prsten!

Samo neka sudbina odradi svoje, za Jokića ne brinemo...

Pogledajte i sve rekorde koje su postavili srpski igrači tokom svojih karijera.

REKORDI NBA KARIJERA SRPSKIH IGRAČA:

1. Peđa Stojaković* (Nju Orleans) VS Šarlot: 42 poena, 8 skokova, 38 minuta. (14. novembar 2006)

2. Nikola Jokić* (Denver) VS Njujork: 40 poena, 9 skokova, 36 minuta. (11. februar 2017)

3. Vlade Divac* (Sakramento) VS Finiks: 34 poena, 12 skokova, 43 minuta (2. januar 2001)

4. Predrag Danilović* (Majami) VS Finiks: 30 poena, 41 minut (9. decembar 1995)

5. Vladimir Radmanović (Sijetl) VS Njujork: 30 poena, 32 minuta (8. januar 2006)

6. Nenad Krstić (Nju Džersi) VS Čikago: 29 poena, 13 skokova (7. mart 2006)

7. Predrag Drobnjak* (Sijetl) VS LA Klipers: 26 poena, 34 minuta (4. april 2003)

8. Žarko Čabarkapa (Golden Stejt) VS Hjuston: 26 poena, 10 skokova, 32 minuta (14. mart 2005)

9. Marko Jarić* (LA Klipers) VS Memfis: 25 poena, 6 asistencija, 41 minut (3. februar 2005)

10. Saša Pavlović* (Klivlend) VS Sakramento: 25 poena, 6 asistencija, 33 minuta (13. mart 2007)

11. Darko Miličić (Minesota) VS Golden Stejt: 25 poena, 11 skokova, 32 minuta (14. decembar 2010)

12. Željko Rebrača (Detroit) VS Čikago: 24 poena, 34 minuta (10. april 2002)

13. Nemanja Bjelica* (Minesota) VS LA Lejkers: 24 poena, 8 skokova, 41 minut (13. novembar 2016)

14. Boban Marjanović* (San Antonio) VS Dalas: 22 poena, 12 skokova, 37 minuta (13. april 2016)

15. Žarko Paspalj (San Antonio) VS Denver: 13 poena, 14 minuta (20. januar 1990)

16. Aleksandar Đorđević (Portland) VS Vankuver (sada Memfis): 8 poena, 14 minuta (12. decembar 1996)

* - Poeni su upisani u pobedama svojih timova.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Action Images)