Vladan Milojević: Igraćemo derbi kao da je prvenstvo tek počelo! Nije kraj i ako pobedimo

„Imam dileme oko startne postave“, otkrio Zvezdin trener

Veličina slova A A A

Kraj sezone u decembru. Niko to neće da kaže - nije sportski, a ni učitivo - ali svi to misle.

Savlada li Crvena zvezda večitog rivala u 156. derbiju jednu, a možda i obe ruke, staviće na šampionski pehar. Samo, Vladan Milojević je suviše ozbiljan čovek i prevejan trener da bi sebi dozvolio da proglasi kraj prvenstvene trke makar njegov tim savladao Partizan (sreda, 18.00).

"Ne bavim se Partizanom. A što se nas tiče, nemojte da ste ubeđeni da smo rasterećeni. Mislite na bodovnu razliku? Ne! Igramo kao da je egal, kao da tek počinje prvenstvo. Ako budemo pravili kalkulacije onda to nije dobro. Neću da razmišljam o tome. Kao ni moji igrači", smireno će Milojević u poslednjem obraćanju medijima uoči gostovanja u Humskoj ulici.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL PARTIZANA I CRVENE ZVEZDE

Osim duže odsutnog Nemanje Radonjića, šef Zvezdine struke nema kadrovskih problema. Očekuje se da od prvog minuta zaigra Filip Stojković iako je protiv Borca u nedelju doživeo lakšu povredu.

"O kadrovskoj situaciji više informacija ćemo znati posle treninga. Ne mora da znači da je tim koji izađe i najbolji. Dosta faktora, kroz analizu, utiče na moje opredeljenje. To vam je kao da me pitate koje od svoje dece najviše volim. Tako je i sa igračima: svi su najbolji. Ipak, ja sam trener, moram da izaberem 11 koji počinju, iako se često dešavalo da neki koji zaslužuju da igraju ostanu van protokola. To su slatke muke".

PRVA KONKRETNA PONUDA ZA RIČMONDA BOAĆIJA

Zvezdin šef stručnog štaba tvrdi da neće biti velikih taktičkih iznenađenja?

„Ne znam koliko neko nekog može da iznenadi. Dobro se poznajemo. A što se tiče dilema - imam ih sigurno“.

Mogao bi ovo da bude oproštajni meč za Ričmonda Boaćija. Ipak, Zvezdin trener je diplomatski odgovorio na pitanje o odlasku najboljeg strelca.

„Ja sam super sa Boaćijem. Meni ništa nije najavio“.

Predigra ovog derbije protiče u džentlmenskom peckanju. Napadač Partizana Ognjen Ožegović je poručio da jako voleo da postigne gol protiv bivšeg kluba.

„Mislite li da to utiče na mene? Svako ima pravo. Ovo je demokratska zemlja, svako može da priča šta želi“.

Nije želeo Milojević otvoreno da priča o manama i vrlinama Partizana.

„Znam, voleo bih da mogu da vam kažem nešto više. Ne bih da ulazim u to da li postoji prednost domaćeg terena, jer nekad to ne pomaže. Pogotovo u savremenom fudbalu“.

Da li je epitet "evropski" derbi opterećujući za igrače, jer prethodni nije bio kvaltetan?

„Uvek postoji doza pritiska. Procentualno, malo je fantastičnih utakmica i lepog fudbala. Obično su ovakvi mečevi tvrdi. Kad gledate po inostranstvu, procentualno je malo lepih mečeva ovakvog tipa“.

(Foto Star Sport)