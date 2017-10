Vladan Milojević: Muslin je pogodio sa formacijom „3-4-3“! Srbija nema lidera, Prijović je ostvario san, a posle Mundijala čekamo zlatne Orliće

„Periodično neko izađe na površinu. Ovde je bitna grupa. Ne možemo da kažemo da je Prijović lider, ali jeste jako dobar igrač za reprezentaciju“, smatra šef stručnog štaba Crvene zvezde

Noć kada je Srbija obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo možda će u najlepšem sećanju ostati novom heroju nacije - Aleksandru Prijoviću.

Momak rođen u Sankt Galenu iskoristio je asistenciju Aleksandra Mitrovića i zatresao mrežu tvrdoglavih Gruzina, što ga je lansiralo u zvezde! Dešavanja sa stadiona Rajko Mitić nisu promakla ni grčkim medijima, koji su iskoristili momenat kako bi napadača solunskog Paoka zasluženo ishvalili.

O Prijovićevim igrama novinari portala SDNA razgovarali su sa Vladanom Milojevićem, inače nekadašnjim trenerom Panioniosa.

Šef stručnog štaba Crvene zvezde odmah je istakao da formacija „3-4-3“, koju forsira selektor Slavoljub Muslin, savršeno odgovara Prijoviću jer tako može da dobije veliku podršku sa boka. Takođe, ocenio je da bi dobre igre u reprezentativnom dresu mogle dodatno da pomognu Prijoviću da pokaže pun napadački potencijal.

„Vrlo je lepo videti Prijovića kako postiže gol u dresu Srbije. Ipak, najbitnije je da je Srbija obezbedila plasman na veliko takmičenje posle osam godina. Za srpski fudbal je jako bitno što se vraća na veliku scenu i što će igrati Svetsko prvenstvo“, rekao je Milojević i nastavio:

“U tome je najvažniju ulogu odigrao Slavoljub Muslin, koji je izabrao formaciju 3-4-3, a ona savršeno odgovara Prijoviću. Imamo dva podjednako dobra napadača, Prijovića i Mitrovića. Obojica su snažni, a kada jedan ne može da se izbori, tu je drugi da mu pokrije leđa“.

Nastavio je Milojević analizu igara Aleksandra Prijovića, u dahu.

„Prijović igra vrlo dobro i u Paoku, gde takođe ima veliku podršku saigrača. Smatram da treba da dobije veću šansu da postigne gol. On je igrač kaznenog prostora, snažan i dobar u vazdušnoj igri. Kada nije u svom polju, ne može ni da bude opasan. Kada je neko sposoban da postigne gol, to nije to samo individualni kvalitet, već zasluga celog tima. Prijović je odlično pojačanje za PAOK, a trener Lučesku mora da pronađe način kako da Prijoviću obezbedi podršku sa krila. To je ono što dobija u Srbiji, gde mu sve ide kao podmazano“.

Posle svega izgovorenog, nametnulo se - da li Prijović može da postane novi lider Srbije?

„Fudbal je timski sport. Gol protiv Gruzije će mu pomoći na psihološkom planu. Uz fantastičnu atmosferu na stadionu, pune tribine, dati gol na tako važnoj utakmici je ostvarenje sna. U reprezentaciji imamo dosta kvalitetnih igrača koji igraju u inostranstvu. Ali, Srbija nema lidera, već periodično neko izađe na površinu. Ovde je bitna grupa“, smatra trener Crvene zvezde, ali dodaje:

„I u prošlosti smo imali velike igrače, ali nešto nije išlo kako treba. Sada mi se čini da Muslin koristi pravi sistem za igrače. Formacija 3-4-3 je odlična za igrače koji imaju brza krila, dobre štopere i kvalitetne veziste, kao što Srbija ima Matića i Milivojevića. Ne možemo da kažemo da je Prijović lider, ali jeste jako dobar igrač za reprezentaciju“.

Baš kao i Zoran Mirković u razgovoru za italijanske medije, Milojević je podsetio na jedno ime koje je nedostajalo Srbiji u ovim kvalifikacijama.

„Gledajte, imamo i dosta dobrih mladih igrača. Tu pre svega mislim na Sergeja Milinković Savića, on je zvezda Lacija, a čak nije dobio poziv u ovim kvalifikacijama“, podseća Milojević.

Milojević veruje da će Prijoviću odlazak na Mundijal može samo još više da pomogne.

„Dobro je za njega što je u Paoku, ali to što nastupa za Srbiju je vrlo bitno i došlo je u pravom trenutku. Opet, PAOK se ne takmiči u Evropi, a trebalo bi da bude, što bi Prijoviću dodatno značilo“.

Na kraju, ubeđen je da će Mundijal u Rusiji otvoriti vrata i za nove nade srpskog fudbala, ali i da će doprineti razvoju srpskog fudbala.

„Ovo je sezona velikih dela. Crvena zvezda i Partizan su takođe u grupnoj fazi Lige Evrope, Srbija igra Svetsko prvenstvo. Stvari idu lepim tokom i imamo dosta kvalitetnih igrača. Opet, pored onih koji će sigurno ići u Rusiju, u sistem će polako da ulaze mlađi igrači. Tu su momci koji su osvojili Svetsko prvenstvo za mlade 2015. godine i verujem da ćemo imati još bolji tim u budućnosti. Oni su u odličnom razdoblju, od 22 do 24 godine i verujem da će oni zameniti nekoliko starijih posle Svetskog prvenstva. Koje će verovatno biti i poslednje za neke“, zaključio je Milojević.

