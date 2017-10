Vladan Milojević: Onakvi startovi se u Engleskoj ne sankcionišu… Zato Žiru košta toliko

“Poraz boli, bez obzira od koga je. Ali bitno mi je da su moji momci dali sve od sebe”

Teško je pao poraz Vladanu Milojeviću, ali se u njegovim rečima osetio i ponos. Posebno, jer mu je prvo pitanje postavio kolega iz Engleske, koga je intersovalo kako Zvezdin trener vidi crveni karton Rodića.

“Crveni karton je prelomio utakmicu... Ne znam da li je bio. To je bio skok, nije bio udarac. U Engleskoj imate mnogo gorih startova koji se ne sakncionišu kartonom”, rekao je Milojević.

Crvena zvezda je ostala na četiri boda. Međutim, i pored snage Tobdžija, Milojević nije mogao da kaže kako je ovo neuspeh koji ga ne boli.

“Boli me poraz, bez obzira protiv koga igrate. Nije prijatno. Meni je bitno da su momci dali sve od sebe, mogu da im čestitam. Imali smo dosta dobrih šansi, mogli smo da povedemo. Nisam video da je Arsenal dominirao i pravio nam probleme”.

Mnogi smatraju da je Zvezdi nedostaje iskustvo ovakvih mečeva.

“Morate da doživete ovakvu iskustvo. Igranje ovakvih utakmica morate da doživite. Igrači samo na ovaj način dolaze do nekog iskustva. Sem Milijaša i Anđelka, ostalim igračima su ovo prve utakmice u Ligi Evrope. Potrebni su im ovakvi mečevi. Znači nam da se odmorimo”.

Posebno je bio zadovoljan igrom u defanzivi. Gol Žirua je opisao kao vanserijski individualni kvalitet.

“Arsenal ima nezgodan način igre, jako ih je teško braniti. Tri puta su nam šutnuli u gol i to je za mene jako bitno. Presudio je individualni kvalitet Žirua. Gledao sam snimak i video da je to to… Ne možete da kažete nekome da je mogao bolje da reaguje. To je premijerligaški kvalitet, zato on košta toliko”.

Videlo se da Gelor Kanga nije potpuno spreman…

“Kanga je muški izdržao. On je jednako bitan”.

Crvena zvezda ima jednak broj bodova sa BATE Borisovim na drugom mestu. Ostaje međusobni okršaj u Belorusiji koji bi mogao da odlučuje o prolazu u nokaut fazu takmičenja.

“U ovom trenutku nas interesuje samo prvenstvo. Znam da su apetiti porasli, mi želimo da idemo dalje, ali... Danas smo igrali protiv ekipe sa kvalitetom iz Lige šampiona. Arsenal je overio prolaz, gledaćemo utakmicu po utakmicu”.

