Vladan Milojević: Treniram pobednike! Tek počinjemo da vraćamo Zvezdu tamo gde pripada

„Jeste važnost meča veća, ali ovo je za nas samo jedna prepreka u nizu“, poručio trener crveno-belih

Veličina slova A A A

Došao je i taj dan! Dan za junake! One prave! Mnogo toga će stati u sutrašnji 90.minuta duela sa Kelnom (21.05 TV RTS). Napredak jednog kluba i jednog tima koji je skoro perfektno do sada predvodio Vladan Milojević.

Međutim, potrebno je preskočiti granicu evropskog proleća. Za to je potreban pozitivan rezultat protiv Kelna. Crvena zvezda je u ozbiljno dobroj situaciji uoči poslednjeg kola Liga Evrope, ali Vladan Milojević poručuje da je Keln vrlo ozbiljan rival. Bez obzira na brojne povrede i slabe rezultate.

„Sada možemo da sumiramo nege stvari, možda jeste veća važnost nego inače, ali ovo nije ništa drugačije nego što su ostale. Sve u superlativu mogu da kažem o protivniku, bez obzira na njihovu situaciju i poziciju na tabeli. Mislim da mnoge stvari preuveličavamo kada je njihov kvalitet u pitanju. To su sportski problemi, ali kroz utakmice koje smo gledali to ne oslikava realno stanje. To je Bundesliga. Svaki put kada se desi smena trenera igrači imaju mnogo motiva. Mislim da neće biti skrivalica i nečega što može da iznenadi nas. Odlučuju hrabrost, brzina, inteligencija, disciplina. Kada igrate protiv takvog tima morate da ogovorite na njihov način. Važnost i pritisak postoji, ali mi smo sportisti. Rekao sam da uživamo, ova generacija je dovela Zvezdu ovde gde jeste. Ne bih potencirao važnost, moramo da odigramo kao i do sada. Neka budu ono što jesu, neka uživaju pa ćemo videti koji je krajnji rezultat. Za mene su oni uvek pobednici, staću ispred njih šta god bude bilo. Oni su ti koji su posle toliko godina doveli Zvezdu ovde. Ovo nije kraj, već početak vraćanja Zvezda na mesto koje joj pripada“, rekao je Vladan Milojević.

KVOTE KLADIONICE MOZZART SPORT ZA DUEL ZVEZDE I KELNA

Zvezdi će biti možda potreban i bod ukolimko se u Londonu ne desi senzacija i BATE savlada Keln, ali...

„Ne volim da kalkulišem ni u životu ni u sportu. Idemo bez kalkulacija“

Iza Crvene zvezde je odlična jesen, ali u narednih sedam dana može da postane još bolja. Mnogo toga tim sa Marakane odlučuje protiv Kelna i večitog rivala.

„Sve vreme vredno radimo, igrači znaju zahteve, što se bliži kraj sezone normalno je da dolazi do umora i povreda, igrači se vraćaju iz povreda... Mi ne treba da gledamo tako, moramo da radimo i gledamo narednu utakmicu. Kada smo počinjali i u prvoj utakmici je sve stalo bašu nju. Sa aspekta sportiste, ova nije ništa važnija, jedna nova prepreka kuju treba da pređete i razmišljate samo o njoj“.

Pred stručnim štabom Crvene zvezde je težak zadatak. Verovatno ni trener Kelna ne zna postavu koju će izvesti na teren.

„Ne znam koliko Keln može da promeni u sistemu. Sigurno će doći do promene igrača u sastavu. Znamo da pored imperativa Evope imaju i njihovu ligu, gde imaju dosta povređenih igrača. Kada radite u tako velikim timovima, to je veliki sitem, ne može da se dogodi da zbog jednog ili dva igrača dođe do promene stila. Gde god da igraju, što su pokazali i protiv Šalkea, igraju isto. Po meni su u toj utakmici bili bolji. To je mentalitet kojem mi težimo, ne postoji sada hoću, sada neću da trčim, malo hoću, malo neću. Njihovi treninzi su kao utakmica. Ja bih voleo da mi što više možemo da usadimo našim igračima. Ja privatno volim disciplinu, ne volim da radim haotično. Mi smo na dobrom putu i biću srećan ukoliko to budem usadio“, dodao je Milojević.

Piše: Nenad Jovanović

(Foto Star Sport)