Vojvodina: Kapitulirali smo pred ucenjivačkim stavom, iza nas ne stoje državne institucije

Besno saopštenje Vojvodine za početak, pa vest da će se derbi 25. kola Superlige ipak igrati pošto su Novosađani pristali da navijače Crvene zvezde umesto na planiranu južnu tribinu, smeste na istočnu. Vest je upravo i dobila potvrdu u novom saopštenju, ali se iz njega jasno vidi da uprava Voše, najblaže rečeno, nije baš oduševljena zbog toga što je morala da, kako sama navodi, kapitulira pred ucenjivačkim stavovima.

Dodaje se da je bila prinuđena da postupi po naređenju policije, jer joj je bezbednost na prvom mestu. Takođe se Voša izvinjava svojim navijačima zbog svih “potencijalnih problema koje će ova odluka doneti“.

Sa druge strane, skoro pa opipljive negativne emocije prema Zvezdi. O tome u pretposlednjem pasusu saopštenja koje prenosimo u celosti.

"Derbi meč 25. kola Super lige Srbije, u kojem u sredu od 18 časova na “Karađorđu” treba da se sastanu Vojvodina i Crvena zvezda, definitivno će biti odigran, a navijači gostujućeg tima biće smešteni na istočnoj tribini stadiona.

U prostorijama fudbalskog kluba Vojvodina, danas je održan organizacioni sastanak povodom predstojeće derbi utakmice 25. kola Super lige Srbije, u kojoj u sredu, od 18 časova, na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu treba da se sastanu Vojvodina i Crvena zvezda.

Sastanku su prisustvovali predstavnici FK Vojvodina, FK Crvena zvezda, Fudbalskog saveza Srbije i MUP-a Republike Srbije i tom prilikom su donešene sledeće odluke:

- Na preporuku MUP-a Republike Srbije, za gostujuće navijače obezbeđena je istočna tribina stadiona;

- Fudbalskom klubu Crvena zvezda ponuđeno je da dobije besplatne ulaznice za čitavu istočnu tribinu (4.000 mesta), pod uslovom da na adresu FK Vojvodina pošalje dopis u kojem potvrđuje da dolazak svojih navijača na utakmicu organizuje FK Crvena zvezda;

- U slučaju da FK Crvena zvezda ne dostavi potvrdu kojom dokazuje da ona organizuje dolazak svojih navijača na utakmicu, FK Vojvodina će ulaznice za istočnu tribinu pustiti u slobodnu prodaju;

- Godišnje propisnice za VIP ložu i galerije ‘’66’’ i ‘’89” više ne važe i neće važiti do kraja sezone. Za ovu utakmicu, za VIP ložu i galerije deliće se pozivnice koje važe samo za ovaj meč;

- Ulazak na zapadnu i severnu tribinu neće biti dozvoljen licima koja na sebi imaju obeležje bilo kog kluba osim FK Vojvodina;

- Ulica Dimitrija Tucovića biće zatvorena na dan utakmice od 10 časova pre podne, pa do ponoći;

- Na prilasku zapadnoj tribini, vršiće se redarska kontrola i pristup tribini biće onemogućen licima koja kod sebe nemaju ulaznicu za zapad.

S obzirom na to da FK Crvena zvezda fudbalskom klubu Vojvodina nije poslala dopis u kojem garantuje da klub organizuje dolazak gostujućih navijača na utakmicu, ulaznice za istočnu tribinu sutra će biti puštene u slobodnu prodaju. Cena ulaznice za istok iznosi 800 dinara, a ulaznice će se prodavati u utorak na glavnoj blagajni stadiona (između zapadne i južne tribine) od 12 do 18 časova i na dan meča, na blagajni na istočnoj tribini (pored teniskih terena) od 14 do 18 časova.

Preostali kontigent ulaznica za zapad prodavaće se po ceni od 1.000 dinara na glavnoj blagajni stadiona (između zapadne i južne tribine) u utorak između 12 i 18 časova i na dan meča od 15 do 18 časova.

Ulaznice za sever prodavaće se po ceni od 300 dinara na glavnoj blagajni stadiona (između zapadne i južne tribine) u utorak između 12 i 18 časova. Na dan meča, od 15 do 18 časova, u prostorijama navijačke grupe Firma na severnoj tribini stadiona, kontigent od 500 ulaznica za sever biće besplatno deljen svim navijačima Vojvodine koji imaju člansku kartu kluba ili pripadaju nekom od klubova navijača.

Imajući u vidu odluke donete na sastanku, kao i probleme na koje smo ukazali u vezi sa mogućim neodigravanjem utakmice, fudbalski klub Vojvodina obaveštava sportsku javnost da će postupiti po naredbama policije i da smo zvanično kao organizatori kapitulirali pred ucenjivačkim stavom i nerazumevanjem osnovnih organizacionih aktivnosti, kao i termina “domaćin” i termina “gost”.

Kao odgovornim ljudima, nama u fudbalskom klubu Vojvodina je pre svega stalo do fudbalske igre i bezbednosti svih aktera sportskog događaja, te iz tog razloga ne možemo da dozvolimo da se lopta na “Karađorđu” ne kotrlja.

Ovom prilikom, izvinjavamo se našim navijačima zbog svih potencijalnih problema koje će ova odluka doneti i nadamo se da će naići na razumevanje za poziciju u kojoj se naš klub našao.

Fudbalski klub Vojvodina nije korisnik državnog budžeta, ne dobija novac od državnih firmi, nema skupe strance i nema državne institucije koje stoje iza nje. Fudbalski klub Vojvodina ima svoju istoriju, igrače, ljude koji jesu i koji su nekada bili njen deo, kao i svoje verne navijače, koji znaju da smo kroz istoriju našeg kluba često svi zajedno morali da gutamo gorke pilule i donosimo odluke koje se kose sa zdravim razumom i elementarnom logikom.

Vojvodinaši, ovakva odluka nije laka, ali je sigurno u interesu našeg kluba i zato vas sve još jednom pozivamo da dođete na stadion i ispunite zapadnu i severnu tribinu i da kroz fer i sportsko navijanje svi zajedno prisustvujemo još jednom susretu Davida i Golijata. I da se radujemo na kraju meča".