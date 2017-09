Vojvodina se ne zadovoljava malim stvarima!

"Od igrača se zahteva da daju sve od sebe i odigraju najbolje što mogu u ovom trenutku", kaže trener Vladimir Buač pred derbi sa Crvenom zvezdom

Trener Vojvodine Vladimir Buač kaže da je Crvena zvezda favorit u predstojećem derbiju Superlige (nedelja, 17 časova), ali poručuje i da istorija i tradicija nalažu novosadaskom klubu da u svaki meč uđe maksimalno ofanzivno i ambiciozno.

“Mislim da smo na prethodna četiri meča napravili odličnu uvertiru pred duel protiv Crvene zvezde, a ono što me raduje jeste dobra atmosfera u ekipi i odnos igrača prema obavezama, odnosno njihovo zalaganje na treninzima i utakmicama”, kaže Buač.

Kormilar Novosađana je svestan kvaliteta narednog rivala.

“Crvena zvezda je zadržala svoje najbolje igrače, koji su prošle sezone pravili razliku, i pritom dovela dosta dobrih pojačanja, što se reflektuje kroz njihovu poziciju u prvenstvu i plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Kad na to dodamo i ono što se dešavalo i što se dešava u Vojvodini u poslednje dve nedelje, jasno je da je Crvena zvezda favorit na ovom meču”, nema dilemu Buač.

MOZZART KVOTE

(1,35) Crvena zvezda (4,00) Vojvodina (8,50)

Nedelja, 17.00

Ipak…

“Bez obzira na situaciju, klub kao što je Vojvodina ne sme da se zadovoljava malim stvarima, niti da se preda pred bilo koju utakmicu i to definitivno nećemo uraditi. Od igrača se zahteva da daju sve od sebe i odigraju najbolje što mogu u ovom trenutku, a lično verujem da će to biti dovoljno za pozitivan rezultat. Ne volim to što sam u proteklom periodu mnogo puta čuo da ne treba da imamo pritisak pred ovu utakmicu i da nemamo šta da izgubimo. Ja mislim suprotno, jer možemo da izgubimo bodove, a svako ko je deo Vojvodine mora da ima pritisak i mislim da će nam to svima pomoći da shvatimo važnost utakmice. Istinski verujem u igrače i to da ćemo u nedelju napraviti pozitivan rezultat”, zaključio je Vladimir Buač.

(FOTO: FK Vojvodina)