Voriorsi, videste li ovo? Klivlend - brutalno!

Rekao je Lebron Džejms posle ubedljive pobede u prvom meču sa Bostonom da Klivlend može još bolje. Nije lagao. Kavsi su u drugoj utakmici sa Seltiksima pružili jednu od najboljih utakmica u istoriji plej ofa NBA lige i ponizili rivala pobedom od 130:86 čime su najavili da, uprkos tome što svi već pričaju o Golden Stejtu kao šampionu, neće tek tako Voriorsima prepustiti šampionsko prstenje.

Jer posle 4:0 protiv Indijane, pa 4:0 u polufinalu Istoka sa Torontom, čini se da ni Boston neće uspeti da makar zapreti Lebronu Džejmsu i družini. Da je u stanju to da uradi ne bi dozvolio da Kavsi samo za prvo poluvreme drugog sudara u Bostonu steknu prednost od 41 poena! Treće uzastopno finale za Klivlend sasvim je izvesno.

Seltiksi jednostavno ne znaju kako da prevare odbranu Kavsa. A napad Klivlenda? Perfekcija! Samo u prvom poluvremenu ubacili su Bostonu 72 poena?! Ta prednost sa pauze najveća je u istoriji NBA lige kad su plej of mečevi u pitanju. Prethodni rekord držao je Detroit, koji je 1987. prvo poluvreme protiv Vašintgona - tada Bulitsa - dobili sa 76:36.

U drugom poluvremenu razlika je išla i na plus 50. I šta pisati o tako neujednačenom meču?

Lebron Džejms je bio nezaustavljiv. Možda uvređen time što se prvi put od 2008. nije našao u najužem izboru za MVP-a, pošto su prednost dobili Rasel Vestbruk, Džejms Harden i Kavaji Lenard. Možda iznerviran izjavom Bostonovog rukija Džejlina Brauna da je Lebron za njega “samo još jedan tip preko puta“ i da “nema nikakav strah od Džejmsa“. Mladi Braun sad je verovatno zaradio fobiju.

Džejms je ubacio 30 poena (šut iz igre 12/18), imao je sedam asistencija, četiri skoka, četiri ukradene lopte i tri blokade. I sve to iako je sa parketa izašao minut i 47 sekundi pre kraja treće četvrtine kada su Kavsi vodili sa 46 razlike. Bila mu je to osma uzastopna plej of utakmica u kojoj je dobacio do barem 30 poena čime je izjednačio učinak Majkla Džordana, rekordan uz modernoj eri NBA lige (računa se od 1984. godine).

Prva zvezda Bostona Ajzea Tomas, koji je pre ovog meča rekao da Kavsi nisu “čudovišta“ iz poznatog crtaća “Svemirski basket“ (Space Jam), odgovorio je - ako se to može tako nazvati - sa dva poena (šut iz igre 0/6), šest asistencija i tri skoka. Drugo poluvreme nije igrao zbog problema sa kukom. Braun se doduše istakao - izgleda je dečko zaista neustrašiv - pa je meč završio sa 19 poena, mada je 13 ubacio u drugom poluvremenu koje je bilo revijalnog karaktera.

Na drugoj strani, Džejms nije bio jedina pretnja. Kevin Lav je postigao 21 poen i imao 12 skokova, Kajri Irving je namestio nišan i pomogao sa 23 koša iz šut iz igre 8/11.

Boston nije znao koga da čuva. Kako li će tek sada kad se serija preseli u Klivlend? Kavsi su, računajući i finale sa Golden Stejtom prošle godine, vezali već 13 uzastopnih plej of pobeda čime su izjednačili rekord LA Lejkersa iz 1989.

Ako Golden Stejt zaista želi da pokaže da je najbolji, moraće dobro da se potrudi.

