Voša na Zvezdu možda i sa tri štopera: I bod bi bio veliki, Zvezda fizički jača s Donaldom, Le Talekom i Boaćijem

Ipak, to ne znači da Novosađani ne idu na ceo plen

Veličina slova A A A

Već više puta ponovljena priča. Niko nije očekivao da će Vojvodina i na proleće nastaviti da ređa pobede. Priznao je to i kapiten Crvene zvezde Aleksandar Luković. Ali novi trener Voše Dragan Ivanović nije iznenađen. Kaže da ne bi ni došao na “Karađorđe“ da nije očekivao dobre rezultate. Ne iznenađuje ga samo to što su Voši mnogi, pa i Luković, predviđali pad.

“U Crvenoj zvezdi su verovatno analizirali šta se sve dešavalo u Vojvodini tokom prelaznog roka, pa su videli da, osim Maslaća, koji je igrao u Borcu i borio se za opstanak, nismo angažovali bukvalno nijedno pojačanje. Spremo je povratnik koji ni u Javoru nije igrao standardno, ali je naše dete, pa smo želeli da pokušamo da ga vratimo. S druge strane, ostali smo bez dosta ključnih igrača, od kojih je svako imao važnu ulogu u svakoj liniji tima...“, počeo je Ivanović izlaganje uoči velikog derbija 25. kola Superlige.

Ne baš reči koje navijači vole da čuju. Jer nisu to priče koje nadahnjuju optimizmom. Ali Dragan Ivanović je samo realan, pa između ostalog kaže: “Do plej-ofa je ostalo još pet utakmica i ukoliko želimo da ostanemo u borbi za sam vrh, potrebna nam je pobeda, mada bi i bod bio veliki da zadržimo korak, jer kada se bodovi budu prepolovili, sve će to biti jako blizu. Očekujem dobru, takmičarsku utakmicu i da što manje grešimo, a s druge strane da iznenadimo Crvenu zvezdu tamo gde smatramo da su njihove slabe tačke“.

MOZZART KVOTE: 1 (3,05), X (3,15), 2 (2,30)

Kvaliteti Zvezde dobro su mu poznati.

“Crvena zvezda je fizički jača od nas, pogotovo sa Donaldom i Le Talekom i ovim novim napadačem, ali mislim da ćemo naći način da se suprotstavimo drugačijim stilom igre, jer smo ih dosta dobro analizirali. Kako će to momci sutra odraditi, videćemo, ali nadamo se najboljem. Sa igračkim kadrom koji imamo, ni protiv koga nam neće biti lako, ali možemo sa svima da se nosimo. Gledaćemo da igramo pametno i osvojimo što više bodova, kako bismo što duže ostali u trci za najviši plasman“.

Postoji li šansa da se, kao protiv Rada, Ivanović odluči za igru sa tri centralna beka?

“Nisam bio nezadovoljan igrom sa trojicom štopera protiv Rada, ali suština je u konceptu igre, odnosno tome kako tim želi da igra, kako da napada, kako da se brani… Formaciju sa trojicom štopera ne igramo samo zato da bih ja rekao ’mi igramo tako’. U Čačku, tokom prvih pola sata smo igrali veoma ofanzivno, sa spoljnim bekovima Antićem i Lakićevićem, a cilj nam je bio da, po teškom terenu, u tom periodu što više dolazimo po bokovima i to je urodilo plodom. U ovom momentu, osim Vukasovića, nemamo nijednog defanzivnog veznog igrača koji je spreman za superligaško takmičenje. Definitivno je problem i povreda Jovančića pred sam start polusezone, pa nismo uspeli nikoga da angažujemo, a sa nekim igračima malo kasnimo po pitanju fizičke kondicije. Zbog svega toga, često ćemo morati da menjamo sistem igre, u zavisnosti od aktuelnog rezultata, kvaliteta protivnika, činjenice da li smo domaćini ili gosti itd“, ističe Ivanović.

(FOTO: Star Sport)