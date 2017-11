Vošo, šta uradi...

Propuštena kolosalna prilika

Veličina slova A A A

Srbija ni ove sezone neće imati klupskog predstavnika u Ligi šampiona za odbojkaše. Vojvodina je večeras propustila zlatnu priliku da se opet nađe u eliti klupske odbojke pošto nije uspela da eliminiše Tuluz iako je imala sjajnu šansu za to.

Posle onih 3:0 u Novom Sadu, Lalama je večeras bilo potrebno da osvoje makar dva seta u revanšu u Tuluzu ili da makar kroz „zlatni set“ eliminišu francuskog vicešampiona. Kada su poveli u setovima, samo još jedan ih je delio od plasmana u Ligu šampiona, Tuluzu su bila potrebna četiri. Nažalost, Francuzi su uspeli, Voša nije - 4:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:23, 15:10).

Sjajan prvi set su odigrali odbojkaši srpskog prvaka i završili polovinu posla koji je bio pred njima. Vodili su od početka, postepeno povećavali prednost, igrali skoro bez greške u napadu, a blistali su David Mehić i Božidar Vučićević.

Međutim, kao da su Novosađani tada pomislili da su završili posao. Domaćin je počeo da lomi otpor Voše i sredinom drugog seta su stvari počele da se odvijaju u korist Tuluza. Istina, francuski tim je i manje grešio nego u prvom setu, a u napadu Vojvodine je prolazio samo Vučićević. Tuluz je na trećem tehničkom tajm-autu imao tri poena prednost i zadržao ih je do kraja.

Izjednačenje u setovima je dalo krila domaćim odbojakšima, pa su u trećem setu počistili sa terena naš tim koji je već na drugom tehničkom tajm-autu gubio deset poena razlike. Tuluz je rizikovao u servisu i isplatilo mu se dok u igri Vojvodine ništa nije funkcionisalo. Nezaustavljiv je bio Španac Viljena koji je osvojio 11 od 25 poena Tuluza.

Potpuno drugačija slika u četvrtom setu. Vodila se žestoka borba, Tuluz je uglavnom vodio sa dva ili tri poena razlike i tako sve do 20:17 kada je na servise Mehića naš prvak stigao do izjednačenja. Igralo se poen za poen, nije ni sreća poslužila Vojvodinu pa je sjajni Viljena svojim desetim poenom u toje deonici igre iskoristio prvu set loptu i uveo meč u zlatni set. Ispostavilo se da je to bio ključni momenat meča...

Propuštena prilika je potpuno deprimirala naše odbojkaše u „zlatnom setu“, dok su domaći leteli po ternu, stizali sve u odbrani, proradio im je i blok, a Viljena i Bašić su bili nezaustavljiv u napadu. Posle 5:5, Tuluz je vezao pet poena i stekao nedostižnu prednost...

Sjajni Španac Viljena je na kraju osvojio čćak 33 poena, Bašić i Zago su osvojili po 17. Kod Vojvodine je Vučićević osvojio 15 poena, ali je podbacio na kraju kada se lomilo. Mehić je osvojio 14, a Simić i Stevanović po 11 poena.

(FOTO: MN Press)