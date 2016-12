Vrabac: Samo neka me provociraju! Pali nas Liga šampiona

Krilni košarkaš Partizana za MOZZART Sport o tome kako je „proigrao“ ove jeseni i šta crno-belima znači dugačak niz pobeda

Veličina slova A A A

Adin Vrabac nedavno je protiv Zjelone Gore u Poljskoj odigrao utakmicu karijere u dresu Partizana i nagovestio da sve ono što se pričalo o njegovim potencijalima kada je u septembru prošle godine dolazio u Beograd nije bilo samo mrtvo slovo na papiru.

Odbrambenoj igri, koja je od početka bila na manje-više konstantnom nivou, reprezentativac Bosne i Hercegovine dodao je konačno i nešto iz napadačkog arsenala što je uništilo poljskog prvaka u smiraj 2016. godine.

„Zjelona Gora je moja najbolja partija u Partizanu, verovatno se ruka malo opustila. Borim se i sam sa sobom, ali verujem. Ne mogu to ni da opišem, da je to lako iskontrolisati, došlo bi odmah, ali je potrebno vreme", rekao je Vrabac za MOZZART Sport.

Poljacima se obio o glavu pomalo bezobrazna taktika da Vrapca ostavljaju samog na šutu, a to je nešto što su primenjivali i drugi rivali Partizana ove sezone. Posle poslednjeg duela u Ligi šampiona malo teže će da se odlučuju za tu varijantu. Protiv Zjelone Gore ubacio je 16 poena bez promašaja iz igre.

„Ne ljuti me kad mi provociraju šut, razmišljam da se ne svede moja igra na to. Naravno, kad je neka izgrađena akcija, ja ću da šutnem. Neću da svoju igru svedem na to da stojim na tri, a oni će da me puštaju. Hoću da pomognem svom timu na mnogo više načina", dodao je Vrabac dok je saigrač Mihajlo Andrić uz širok osmeh na licu dobacio: „Ima ko će da šutne trojku“.

Sjajnu partiju u Poljskoj Vrabac je krunisao i pobedonosnim košem i to je sigurno jedan od detalja po kojem će da pamti 2016. godinu.

„Poslednja akcija protiv Zjelone Gore bila je čista improvizacija. Samo se otvorilo, nije uopšte bilo uigrano".

Vrabac kaže da trenutno uživa u crno-belom dresu.

„Imam ugovor do kraja sezone sa Partizanom, ali ne razmišljam mnogo o tome u ovo trenutku. Voleo bih da produžim ugovor. Nismo još pričali, ali želja je tu“.

Za kraj kalendarske godine Partizanu je ostao duel sa Cibonom u Zagrebu u petak, 30. decembra.

„Čeka nas još Cibona, a trebalo bi da budemo zadovoljni sa onim što smo do sada uradili. Imali smo mali pad pre mesec i po dana, ali digli smo se jako brzo, zabeležili bitne pobede. Ostvarili smo zacrtane ciljeve, ali tek je polusezona ništa još nije ni završeno, ni osvojeno“.

Vrabac je rekao da ga posebno boli poraz od Budućnosti u Hali sportova u Jadranskoj ligi, ali je istakao kako je ekipa uspela da se vrati na pobednički put, a kao prekretnicu označava duel sa Bešiktašem u Ligi šampiona.

„Ta utakmica sa turskim klubom... Dva treninga pre toga smo stvarno loše trenirali, u svlačionici su svi bili nervozni. Kada je meč došao, bilo je sve suprotno. Odigrali smo maksimalno, bila je to najbolja partija u sezoni. Oni su jedan od najjačih rivala, a od tog meča stvari su krenule na bolje. Poraslo nam je samopouzdanje i podigli smo timsku igru“.

Iako mnogi omalovažavaju takmičenje kao što je FIBA Liga šampiona, Partizanov košarkaš ima drugačiji stav.

„Pali nas i ta Liga šampiona. Mlad smo tim, svakom je važno da pruži maksimum. Nema razlike u pristupu, isto se spremamo kao i za ABA ligu. Daleko je razmišljati o završnici, ali što ne bismo iskoristili priliku da idemo do kraja. Kada je u pitanju ABA liga, ove sezone smo imali bolji početak, na kraju ćemo imati veću priliku za trofej, pogotovo u ABA ligi“.

Uz želje svim navijačima za dobro zdravlje u novoj godini, Vrabac je otkrio i da još ne zna kako će dočekati 1. januar.

„Nismo se još dogovorili, mi saigrači šta ćemo za Novu godinu. Nemam ženu, kao recimo iskusni Bane Ratkovica koji je više za taj porodični provod (ha-ha-ha)... Ko zna, možda će se otvoriti nešto u ovih par dana“, zaključio je Adin Vrabac.

Kako god da okrene, čeka ga zanimljiv rasplet u drugom delu sezone, kao i celu ekipu Partizana. Ako nastavi ovako da igra, Vrabac će svakako da poleti visoko.

(FOTO: Star sport, MN Press)