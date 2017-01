Vrati ga na klupu! Junajted plaća 10.000.000 za dva Marsijalova gola, cena skače na 70.000.000

U Monaku trljaju ruke

Fiksno obeštećenje 50.000.000 evra. Još 10.000.000 ako Antoni Marsijal do 2019. bude nominovan među 10 kandidata za Zlatnu loptu. Još 10.000.000 ako do 2019. odigra 25 utakmica za reprezentaciju Francuske. I još 10.000.000 ako do isteka prvog ugovora, dakle do te 2019, postigne 25 golova za Mančester junajted.

To su bili uslovi i crno na belo stoje u ugovoru sa Monakom, a kako je 21-godišnji Francuz u današnjem kup susretu sa Redingom postigao svoj 23. gol za tim sa Old Traforda jasno je da samo još dva komada dele Junajted od isplate prve od tri potencijalne premije. Pa se neki navijači na društvenim mrežama šale pozivajući Žozea Murinja da Marsijala više ne uvodi u igru.

Naravno, niko na Old Trafordu neće centa žaliti ako Marsijal nastavi da rešeta mreže. Mada je ove sezone “usitnio“. Šest komada svega.

Međutim, osim ako ga ne prodaju već sad u januaru - ili ga ne zadesi neka žestoka povreda - jasno je da će Marsijal dobaciti do 25. A s obzirom da je već odigrao i 15 utakmica za Francusku veliko bi iznenađenje bilo i ako u naredne dve godine ne bi sakupio još tih 10 za novih 10.000.000 na Monakovom računu.

Sve skupa, čini se da će ukupno obeštećenje za Marsijala neizbežno skočiti na celih 70.000.000 evra.

(FOTO: Action Images)