Vreme je da se poravnaju računi: Partizan brejkom u Zagrebu otvara vrata finala

Večerašnijim susretom (19.00) između Cedevite i Partizana u Zagrebu počinje plej-of regionalne košarkaške lige

Došlo je vreme za naplatu dugova iz bliže i ne tako bliske prošlosti. A ove sezone zagrebačka Cedevita ostala je poprilično dužna ekipi Partizana. Crno-beli večeras u Zagrebu u prvoj polufinalnoj utakmici Jadranske lige (TV Arena sport 1, 19.00) imaju pravu priliku da se revanširaju šampionu Hrvatske za dva poraza u regularnom delu koja su Partizan verovatno i koštala prednosti domaćeg terena u ovoj fazi doigravanja.

Beogradska ekipa pretrpela je dosta toga u poslednjih mesec i po dana, pre svega salmonelu, zatim i neke nezgodne, a hronične povrede, pa se može reći da je tek u nekoliko proteklih dana kompletirala redove. To, međutim, ne znači da će Partizan večeras na parket Doma sportova izaći kompletan. Pod znakom pitanja su Džamont Gordon (povreda) i Uroš Luković (upala uha). Ostali igrači trebalo bi da budu na raspolaganju treneru Aleksandru Džikiću koji je u najavi utakmice ulogu favorita prepustio Cedeviti. Pritisak je svakako prebacio na leđa domaćoj ekipi koja u prošlosti često nije baš umela najsjanije da se nosi sa njim.

Sa druge strane, činjenica je da ova ekipa Partizana, kada je u pitanju talenat možda nije na nivou nekih iz prošlosti, ali je ipak osvojila treće mesto u regularnom delu lige u šta veliki deo navijača nije verovao pred početak sezone.

"Sada ide pravo, borba za trofej. Niko neće da ti ga pokloni, moraš da dođeš do njega. Ispred nas je jedna ekipa koja nas je dvaput dobila. U Beogradu i Zagrebu. Ali, to ostaje iza. Predstoji nam, nadam se, dobra borba za ulazak u finale", rekao je kapiten crno-belih Novica Veličković uoči utakmice u Zagrebu.

Ključna stvar za Partizan svakako će biti zaustavljanje vodećeg tandema Cedevite, beka Rajana Boutrajta i centra Mira Bilana koji već godinama tradicionalno pravi ogromne probleme pod košem u okršajima sa crno-belima. I zbog te borbe pod košem bi za beogradsku ekipu eventualni izostanak Lukovića predstavljao zaista ozbiljan problem.

Sa druge strane, Partizan ove sezone u napadu mnogo zavisi od šuta za tri poena i od učinka trojice igrača - Veličkovića, Amerikanca Vila Hečera i reprezentativca Srbije Stefana Birčevića. Veličković je poslednjih nekoliko utakmica više posmatrao nego igrao zbog hroničnog problema sa kolenom, Hečer je od svih igrača crno-belih najgore prošao kada je u pitanju salmonela i jasno je da još ne može da bude na onom nivou pre bolesti. Kada je u pitanju Birčević, on je bio jedan od retkih nosilaca igre kojeg su zdravstveni problemi mimoišli u prethodnom periodu, pa je izneo popriličan teret na svojim leđima. To je u poslednja dva meča ligaškog dela uzelo maha, malo je pao u formi, ali je ekipa imala sedam dana da se osveži i spremi za ono što je čeka u Zagrebu. A u hrvatskoj prestonici Partizan je protiv Cedevite gotovo po pravilu prolazio loše u okršajima u Jadranskoj ligi. Tačnije, samo jednom su crno-beli slavili u hrvatskoj prestonici protiv večerašnjeg rivala. Bilo je to u martu 2013. godine i upravo taj trijumf im je trasirao put na Fajnal for u Laktašima gde su kasnije i osvojili šampionski prsten.

Polufinalna serija regionalnog takmičenja igra se na dve dobijene utakmice, a drugi duel na programu je 25. marta u beogradskoj hali Pionir. Eventualni treći meč igrao bi se prvog dana aprila ponovo u Zagrebu.