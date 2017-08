Trener Vladan Milojević je zaslužio da mu matični klub pruži ruku poverenja, isto tako tata ovog tima Mičel Donald i naravno Gelor Kanga

Veličina slova A A A

Vreme je za pohvale! I to ne samo zbog antologijskog uspeha i plasmana u Ligu Evrope posle deset godina, već zbog činjenice da se ovog leta na Marakani sve posložilo.

Delovalo je u jednom trenutku da crveno-beli srljaju u neslavnu bližu prošlost i buljukom novih igrača izazivaju zlehudu sudbinu! Nije bilo tako. Reći će sigurno odgovorni sa Marakane da je u pitanju čista vizija, osećaj za fudbal i tržište sportskog sektora. Uostalom, kao pobednici kvalifikacija i kao kreatori velike transformacije imaju pravo na takva razmišljanja. Bolje to nego da budu lažno skromni.

ZVEZDA - OCENE: Nemanja i Filip to su dva srca junačka! Srbijo, dobila si Radonjića i Milojevića, Kangin novi doktorat

Crvena zvezda je kao nikad pre pogodila sa domaćim kadrovima. Borjan - bingo! Radonjić - bingo! Savić - bingo! Stojković - bingo! Pešić - bingo! Rodić - bingo! Jovičić - bingo Ko kaže da je očekivao ovakav procenat uspešnosti - laže... Za sve to crveno-beli su nagrađani plasmanom u grupnu fazu, ali kako reče Vladana Milojević sad tek nema stajanja. Kao što čovek treba da steže kaiš dok ima para, tako i ljudi predvođeni Zvezdanom Terzićem treba da unapred kluba i tim dok im med curi sa usana.

A to znači samo jedno - vreme je za nove ugovore. Pre svega kada je reč o treneru Vladanu Milojeviću. Došao je bez ikakve pompe da pokuša da spoji nešto što je prirodno nespojivo. Da napravi instant rezultat, podigne „zarđale“ strance i afirmiše Zvezdinu decu. Takav miks bio bi prevelik zalogaj i za trenere najvećeg evropskog renomea, ali Vladan Milojević je na dobrom putu da uspe.

Kanga: Hoću da igram Ligu Evrope, ali prvo da pričamo o primanjima

Kao velika većina Zvezdinih trenera oročen je na godinu dana, uostalom o njegovim ovosezonskim ocenama odlučivaće i ishod prvenstvene trke. Međutim, bez obzira na to nekadašnji strateg Čukaričkog je zaslužio da mu matični klub pruži ruku poverenja. Da već koliko juče dobije finansijski jači i vremenski duži ugovor. Biće to dokaz da je Crvena zvezda počela da se menja, da u magli velikog slavlja može da vidi čistinu sutrašnjeg i prekosutrašnjeg dana. A samo tako se postaje redovan učesnik grupnih faza evropskih takmičenja.

Novi ugovor bi rasteretio Milojevića, dao mu snagu da prodiše i nastavi da sklapa ekipu i sistem prema svojim zamislima. A sigurni smo da rezerve još postoje, odnosno da na talasu retke hemije Zvezdin šef stručnog štaba može da probudi još nekog aduta. Kao što je to uradio sa Srnićem, Kangom i Donaldom.

Tu dolazimo do drugog dela priča.

Donald: Želim da ostanem

Kada jedan tim deluje kao velika srećna porodica, onda ga ne napuštaju najvažniji članovi. Pisali smo već da je Mičel Donald zaslužio finansijski jači ugovor (ovaj mu ističe narednog leta), sada je ta teza samo potvrđana. Onaj trenutak kada pod dejstvom jakih, vrlo jakih emocija, Donald posle pobede nad Krasnodarom u počasnom krugu pozdravlja navijače... To je dokaz da je nekadašnji Ajaksov đak tata ovog tima. Prepoznala je to i Marakana, i severni kop! Bez njega Zvezdin evropski let ne bi bio moguć, Vladan Milojević ga je vratio na pravi kurs... Logično je da nastave ruku pod ruku, posebno jer Donald ima volju da ostane... Zna se šta je potrebno.

Dolazak Krstičića označio je da će neko od Milojevićevh aduta pokupiti pinkle i otići. Međutim, crveno-belima je potreban širok roster, pa čak i nada da u grupnoj fazi mogu da budu konkurentni. A ta nada pojačala bi se sa Gelorom Kangom u timu. Još jedan Milojevićev super produkt. Znalo se da on može sve, ali pre dolaska aktuelnog trenera igrao je kako on hoće. I kada on hoće.

Sada je vragolasti Afrikanac postao konstanta. Kao da je u sebi, pored urođenog majstorstva, pronašao neke davno zaboravljene emocije. Plesao je i igrao na onoj prečki podno severne tribine. Skinuo je oreol grešnika, osvetlao Zvezdin trijumfalni put neviđenim bombama protiv Sparte i Krasnodara... Toliko je igrao dobro da je imao pravo da jasno svima stavi do znanja da ga svrbi džep.

„Hoću da igram Ligu Evrope, ali vreme je da popričamo o mojim primanjima“, rekao je Kanga.

Jeste među najplaćenijim igračima, ali takvog će Crvena zvezda teško naći na tršištu...

Zato, Zvezdan Terzić i njegovi najbliži saradnici ne bi smeli da imaju dilemu. Novi ugovori treba da budu otkucani već posle žreba u Nionu. Pre svega kada je u pitanju Vladan Milojević.

Tako će se med sa usanama konzumirati mnogo godina.

(Foto Star Sport)