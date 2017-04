Gonzaga, kao predstavnik novog talasa pokušaće da u svom prvom učešću u finalima uzme šampionsku krunu. Severna Karolina, elita svih košarkaških koledža u SAD, imaće priliku da osvoji šestu titulu prvaka države, treću pod vođstvom trenera Roja Vilijamsa

To je ono što smo čekali - vrhunac martovskog ludila i finalnu utakmicu NCAA šampionata! Ili, jedinstveni sudar sveže i plave krvi na Nacionalnom stadionu u Finiksu (TV Arena sport, 04.00).

Gonzaga, kao predstavnik novog talasa, pokušaće da u svom prvom učešću u finalima uzme šampionsku krunu. Severna Karolina, elita svih košarkaških koledža u SAD, imaće priliku da osvoji šestu titulu prvaka države, treću pod vođstvom trenera Roja Vilijamsa.

Poslednjih godina, imali smo priliku da gledamo nekoliko zaista neverovatnih utakmica za titulu šampiona svih koledža. Ovo bi moglo da bude kao nijedno ranije viđeno. Gledajući realnu sliku, postoji legitimno opravdanje da budemo uzbuđeni i da očekujemo spektakl.

Gonzaga je na samo pobedu od toga da postane prva ekipa posle 43 godine koja je uzela titulu uz samo jedan poraz. Ujedno, Buldozi su bili najbolji tim prvog dela sezone. Severna Karolina je na pragu da konačno zaboravi onaj, srceparajući poraz od Vilanove prošle godine.

Dakle, obe selekcije imaju svojih želja i zacrtanih ciljeva pred utakmicu sezone.

Oba tima imaju stravično snažne centarske linije, ali se oslanjaju na različite segmente igre. Gonzagin fokus pod košem su finese i tehnika teškaša. Kada vidite 216 centimetara visokog i 134 kilograma teškog Pržemeka Karnovskija neće vam biti svejedno. Ali osim toga što otvara veliki prostor saigračima, pokazao se i dokazao kao sasvim solidan asistent, onda kada mu situacija ne dozvoljava da iskoristi masu i unese protivnika u koš. Njegov zamenik Zek Kolins pokazao se kao pravi džoker iz rukava u polufinalnom okršaju protiv Južne Karoline. Sa 14 poena, 13 skokova i čak šest blokada predstavljao je nezaustavljivu silu u oba reketa, onda kada Karnovski nije bio u mogućnosti da pomogne saigračima zbog nezgodne povrede oka. Upravo bi Zek mogao da bude Iks-faktor predstojećeg finala.

S druge strane, Severna Karolina ima veći izbor centara. Starosedeoci Kenedi Miks i Ajzea Hiks gotovo da su nezaustavljivi u reketu i najviše se oslanjaju na sirovu fizičku snagu. Tu je i novajlija Toni Bredli, koji se sasvim solidno pokazao tokom martovskog ludila, dok Luk Mej daje tu veliku dubinu i ostavlja širok izbor treneru Vilijamsu.

Osim toga, Severna Karolina spada u red strašno dominantnih ekipa u pogledu skokova na obe polovine terena. Tome doprinose i sjajne atlete Teo Pinson i Džastin Džekson, koji je još posle druge godine na koledžu želeo da ode u NBA. Ali u poslednjem trenutku odustao je od ove ideje pošto mu je rečeno da mu nedostaje preciznost kod šuta. Upravo iz tog razloga dosta je radio u poslednjih godinu dana i postao svestrani strelac.

Ali Gonzaga ima Najdžela Vilijams Gosa, čoveka koji obožava da bude u centru pažnje i drži loptu u svom posedu. Protiv Južne Karoline držao je sve konce u svojim rukama i ubacio čak 23 poena. Interesantno, dogodilo se to u svim ključnim trenucima. Ali nije samo on taj koji će predstavljati realnu pretnju Severnoj Karolini. Tu su još i Džordan Metjuz, Džoš Perkins i Silas Melson, koji kombinovano daju preko 26 poena u proseku. I oni će zajedno vrštiti veliki pritisak na protivničku bekovsku liniju.

Ko bi mogao da bude pobednik ovog meča? Mi tipujemo na Gonzagu, ekipu u koju su mnogi sumnjali otkako je počelo martovsko ludilo. Gonzaga ima najbolji defanzivni rejting od svih ekipa u takmičenju, ujedno se u više navrata pokazalo da njeni igrači imaju i frenetični pristup igri i jedinstvenu hemiju.

Jedna je stvar biti raznovrstan u napadu. Ali kada tako nešto imate u defanzivnoj polovini, kao što je to slučaj kod Gonzage, onda je to posebno važno. Sposobnost brze promene odbrambenog sistema, te izbegavanja „mismeč“ situacija (kada centar tima koji napada za čuvara ima niskog protivnika), nešto je što je Buldoge dovelo do poslednjeg stepenika.

Severna Karolina će na sve načine pokušati da izbegne scenario od prošle godine, a pritisak „moranja“ trebalo bi da bude Gonzagino tajno oružje.

