Vri pod Vezuvom: Neću da vidim nijednu zastavu Juventusa

Napoli u izvanrednoj atmosferi i zaletu dočekuje šampiona Italije u derbiju 19. kola, možda i cele jesenje sezone

Sudar juga i severa, obračun dva najkvalitetnija tima na „čizmi” i bitka za prevlast u italijanskom fudbalu.

Napoli dočekuje šestostrukog uzastopnog prvaka Italije u idealnom trenutku. Ima četiri boda više od Stare dame, koja ove sezone definitivno ne igra kao prethodnih, ali po mnogima još uvek ima najbolji tim u Seriji A. Domaćin, međutim, ima kontinuitet, ekipa je dugo na okupu i čini se da je sazrela za veliki rezultat u derbiju 15. kola.

Napolitanci imaju razloga da budu samouvereni pred okršaj na San Paolu. Nisu poraženi u poslednja tri okršaja s Juventusom na svom terenu uključujući i Kup Italije (dve pobede i remi), što im, pred dobre forme, daje dodatno samopouzdanje. Pogotovo se to odnosi na napadački triling Dris Mertens - Lorenco Insinje - Hoze Kaljehon, sposoban da matira bilo kog protivnika. Posebno na domaćem terenu, gde Napoli tokom 2017. godine nije dao gol samo Atalanti i Interu. Mauricio Sari njih trojicu neće menjati i očekuje se da izvede standardnu formaciju 4-3-3 gde bi iza pomenutih trebalo da dejstvu kapiten Marek Hamšik, te Brazilci Alan i Žoržinjo.

Ovo je možda i prekretnica i sezone. Ako Napoli slavi imaće čak sedam bodova viška u odnosu na prvaka, a do zimskog predaha očekuju ga duieli sa Fjorentijom, Torinom, Sampdorijm i Krotoneom, gde bi pomenutu razliku mogao da održi.

Sariju nedistaju od ranije povređeni Milik i Gulam, neće grati ni Mario Rui, dok kadrovski problem opsedaju i Masimilijana Alegrija. Najnoviji se desio na treningu dva dana pred put u Napulj, jer je Mario Mandžukić povredio list leve noge i sigurno neće igrati, a van stroja zbog povrede kvadricepsa je i Benedikt Hovedes. Šef struke šampiona će ispred Bufona postaviti zid sa Kjelinijem, Barzaljijem i Benatijom, a osigurati se De Šiljom i Asamoom po bokovima. Prvi menja kažnjenog Lihtštajnera, dok će drugi igrati umesto ofanzivnijeg Aleksa Sandra, što govori o tome da remi nije loša opcija za Juventus, jer je do kraja sezone ostalo dovoljno vremena za sustizanje Napolijeve prednosti.

U napadu će, uprkos nedavnoj operaciji šake, igrati Gonzalo Iguain, koga na stadionu Napolija čeka vrela dobrodošlica, jer tamošnji navijači smatraju da je izdao klub kad je leta 2016. prešao u Juve za 90.000.000 evra.

“Utakmica jeste važna, ali nije presudna. Gajimo veliko poštovanje prema Napoliju, ima sjajan tim, međutim, naš cilj je da ostanemo u igri do marta, kad kreću završne borbe za Skudeto”, jasno je na osnovu Alegrijevih reči da gosti idu na bod.

Ipak, ako neko ume da slavi u trenucima kada ga mnogi otpisuju, onda je to Juventus. Stara dama je poslednji put na San Paolu kao gost slavila u januaru 2015. godine, i to želi da ponovi u ovom meču, ali se tim Masimilijana Alegrija sigurno neće zaletati, već će čvrstom igrom pokušati da dođe do rezultata..

Ni od ekipe Mauricija Sarija ne treba očekivati srljanje, pa je jasno da je tipovanje na mali broj golova najbolja opcija u ovoj utakmici jer favorita za pobedu jednostavno nema.

“Kao što je Maradona rekao pred istorijski sudar sa Milanom, ne želim da vidim nijednu Juventusovu zastavu na San Paolu. U našoj kući zna se dres kod. Svi koji dolaze na stadion moraju da se drže striktno plave boje. Zamislite koliko bi bilo lepo da takva slika ode u svet”, slikovit je strateg Napolija.

SERIJA 1, 15. KOLO

Petak:

18.30 (1,22) Roma (6,50) SPAL (13,00)

20.45 (2,20) Napoli (3,35) Juventus (3,35)

Subota:

20.45 (2,40) Torino (3,35) Atalanta (2,95)

Nedelja:

12.30 (9,50) Benevento (5,30) Milan (1,32)

15.00 (1,55) Fjorentina (4,10) Sasuolo (6,00)

15.00 (1,37) Inter (4,80) Kjevo (8,50)

15.00 (2,00) Bolonja (3,45) Kaljari (3,80)

20.45 (3,25) Sampdorija (3,45) Lacio (2,20)

Ponedeljak:

19.00 (2,75) Krotone (3,05) Udineze (2,75)

21.00 (3,25) Verona (3,30) Đenova (2,25)

TABELA:

