Vučelić i Vazura: Arsenal na žrebu? Može, ali da ne igra A tim

Crno-beli jednim okom gledaju ka Nionu

(Od specijalnog izveštača iz Ukrajine)

Prvak Srbije među odabranima. A u tom društvu, između ostalih, Milan, Arsenal, Lacio, Nica, pa Sporting, Atletiko Madrid, CSKA...

Ko god bio protivnik Partizanu u narednoj rundi (lista će biti proširena večeras po okončanju poslednjeg kola Lige šampiona, odnosno sutra kad se završi grupna faza Lige Evrope) jasno je da crno-beli mogu da računaju na spektakl.

Trenutno su u Kijevu, ali krajičkom oka gledaju i ka Nionu, gde je u za 11. decembar zakazan žreb šesnaestine finala Lige Evrope.

"Koliko vidim, nema tu lakih rivala. Svedoci smo ko prelazi iz Lige šampiona, pitanje je da li može tako neki tim da se savlada", objektivno će Milorad Vučelić, predsednik Parnog valjka.

U javnosti će se uvek voditi polemika: da li je bolje dobiti atraktivnog protivnika, zvučno ime (koje puni i tribine i kasu) ili nekog van "liga petice", kako bi šanse za plasman dalje bile veće. Mada, Crvena zvezda je ove jeseni pokazala da može da se nosi i sa velikanom kakav je Arsenal. Zato...

"Ako Arsenal ne bude igrao u A postavi onda je to prihvatljivo. Što da ne? Englezi to rade kroz evropske utakmice. Nije tim iz Londona pokazao nešto mnogo dosad. A engleskim klubovima izgleda nije ni stalo do ovog evropskog takmičenja. Nije im ono prioritet. Osobeni su", dodao je prvi čovek Partizana.

Na pitanje da li bi se obradovao Milanu, sedmostrukom prvaku Evrope, neprepoznatljivom u Seriji A, odgovorio je uveravanjem da u žrebu nema slabog protivnika i tu tezu obrazložio na sledeći način:

"Sad bi dobro došao, ali ko zna... Pred nama su pripreme. A njih možda krene tokom zime. Teško je proceniti. Pogotovo što ne znamo ko će kako da se pojača. Nama je, trenutno, najvažniji duel sa Dinamom. Ako daš sve od sebe onda u žrebu može da te posluži sreća. U suprotnom, okreće leđa", kaže Vučelić.

Crno-bele će na žrebu u Nionu, u ponedeljak, predstavljati generalni direktor Miloš Vazura i klupski administrativac zadužen za odnose sa UEFA, Nenad Danilović.

"Voleo bih da nam padne neko koga možemo da prođemo. Ako Vučela kaže - Arsenal, ja kažem - naravno", smeška se prvi operativac Partizana, mada bi to značilo i da će ekipa Miroslava Đukića završiti druga u Grupi B, pošto su Tobdžije već nosioci.

Mada, Partizanu je ove jeseni nepredvidivost drugo ime. Sve je moguće. Ko je rekao: "pobeda u Kijevu?"

NOVAC OD GOGUE - DOGODINE

Generalni direktor Partizana još jednom je prokomentarisao pobedu u "slučaju Gogua".

"Dobili smo spor pred FIFA. Sleduje nam 600.000 evra za igrača koji nije ni godinu dana bio u Partizanu. Sad se čeka da taj novac naplatimo. Solidarno, od Rige i od Gogue. Procedura traje, Letonci mogu da se žale KAS-u, ali tužba je skupa, mislim da će od nje odustati, sredstva ćemo dobiti tokom sledeće godine", kaže Miloš Vazura.

SUMA, REŠI OVO

Serija povreda u Partizanu mogla bi da otvori prostor Sejdubi Sumi da počne utakmicu sa Dinamom i, konačno, počne da opravdava status najskuplje plaćenog igrača u istoriji kluba.

"Najviše bih voleo da meč u Kijevu reši Suma. Znate sve razloga zbog kojh to kažem. Zasad se nije pokazao. Da li zbog nespremnosti ili nečeg drugog... Možda se nešto dogodi i sa Solomonom. Nisam slučajno izdvojio ta dva imena", rekao je predsednik Milorad Vučelić, uz opasku "bilo bi dobro da levi bek Miletić ponovi igru protiv Vojvodine".

