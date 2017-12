Vujadin Savić: Špicevi da krunišu igru celog tima

„Imamo dovoljno vremena da se pripremimo za Keln“, poručuje Zvezdin štoper

Još tri dana ostalo je da jedne od najvažnijih utakmica Crvene zvezde u novijoj istoriji. Navijači se tek zagrevaju, a fudbaleri su u nedelju imali dovoljno vremena da razbistre misli sa teškog gostovanja u Bačkoj Palanci.

I da u miru počnu pripreme za ono što ih očekuje. A čeka ih test iz psihologije. Sve što su do sada uradili treba da podignu na viši nivo.

„Kako to naš trener ističe od početka prvenstva, razmišljamo samo o prvoj narednoj utakmici, tako da nam je trenutno svima u glavama samo meč sa Kelnom koji nas očekuje u četvrtak. Ova ekipa stekla je ogromno iskustvo igranjem u Evropi prethodnih nekoliko meseci i sada je došao trenutak da to i dokažemo. Zadovoljan sam našim dosadašnjim učinkom u grupi, a posebno činjenicom da primamo jako malo golova na evropskim mečevima. Nadam se da ćemo ovog puta timski uspeti da sačuvamo mrežu, a da će naši špicevi krunisati dobru igru čitave ekipe golovima“, rekao je štoper tima sa Marakane Vujadin Savić.

Imaće crveno-beli podršku pune Marakane. Crveno-beli još čekaju trijumf na domaćem terenu u grupnoj fazi Liga Evrope.

„Imamo vremena da se pripremimo, četiri dana napornog rada su pred nama. Motiv nam ni na jednoj utakmici nije falio, niti će ikada faliti, svi smo svesni kolika je čast i privilegija nositi dres Crvene zvezde. Ne sumnjam da ćemo dati i više od sto posto svojih mogućnosti kako bismo na kraju slavili pobedu sa našim navijačima. Podržavaju nas od samog početka, nema potrebe da dodatno naglašavam koliko nam znače na svakoj utamici. Zaista, naši navijači su naša snaga i pokazaćemo koliko smo jaki zajedno na meču sa Kelnom“, zaključio je Savić.

Utakmica Crvena zvezda – Keln biće odigrana u četvrtak od 21.05 časova.