Vujadinović opet “prevario“ Partizan sa Osasunom

Ništa od dolaska 30-godišnjeg štopera u Humsku

Veličina slova A A A

Prošli put je mesecima trenirao sa Partizanom... Ali Španija je ideal većine fudbalera. Pa nek je i Segunda. Ove zime romansa crno-belih i Nikole Vujadinovića ponovo je aktuelizovana. I dok su u taboru beogradskog kluba samouvereno čekali da 30-godišnji štoper raskine ugovor sa Pekingom i ovaj prihvati ruku iz Humske, Osasuna se je ponovo stala na put njihovoj ljubavi.

Poslednjeplasirani tim španske Primere zvanično je objavio da je Vujadinović i drugi put zadužio opremu kluba uz Pamplone! Ostao im je tamo u lepom sećanju, pošto je za Osasunu igrao u sezoni 2014/2015 kada je klub u poslednjem kolu sačuvao opstanak u Segundi.

Sada je ugovor potpisan do kraja sezone, uz preduslov da Vujadinović prođe lekarske preglede. Nikola stiže kao slobodan igrač, pošto je raskinuo ugovor sa Pekingom. Osasuna mu je ponudila istu platu koju je imao u Kinu i to je bilo to. Podsetimo, trenersku palicu u Osasuni nedavno je preuzeo Petar Vasiljević, bivši igrač Partizana.

Crno-belima preostaje samo da krenu u potragu za drugim štoperom.

(FOTO: osasuna.es)