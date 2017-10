Vujadin Savić povređen: Sve je počelo od zuba...

„Svi nam čestitaju, a mi smo utučeni do bola“

Nije se ponovila istorija... Dušan ostaje jedini u porodici Savić sa skalpom Arsenala. Naslednik Vujadin je vojevao žestoke bitke sa londonskim Tobdžijama sinoć, borio se koliko je mogao, ali je posle sat i kusur vremena igre morao da izađe sa terena. Povreda je bila jača...

Dok je Savić bio na terenu, bio je jedan od najjačih Zvezdinih karika. Međutim, zbog povrede primicača je morao da ustupi mesto Srđanu Babiću.

„Idem dana na snimanje primicača. Baš me boli jako. Preseklo me još pri kraju prvog poluvremena. Hteo sam da se srušim od bolova. Počinjem da sumnjam da sve kreće od ovog zuba sto su mi izbili protiv Irtiša. Prvo zadnja loža, sad primicač. Zato sam i izvadio živac zuba. Boli me i kad hodam“, objašnjava Vujadin Savić.

Posle prespavane noći, i dalje ne može da se pomiri sa konačnim epilogom okršaja sa Tobdžijama.

„Svi nam nešto čestitaju i zadovoljni su... A mi smo utučeni od bola. Osećao sam da ne mogu da nam ga daju do ujutru. Imali su jednu šansu. Glupo je da kažem da ga ne bismo primili da sam tu bio ja. Mogli smo i da ga damo. Namestilo se tako“, konstatuje Zvezdin štoper.

