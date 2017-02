Vujošević poručio Partizanu: Što ste pravili ovakav tim?

"Partizan je napravio tim od dosta starih i povređenih igrača, koji nema drugi smisao nego pravljenje rezultata", istakao je bivši trener crno-belih

Najtrofejniji trener u istoriji košarkaškog kluba Partizan, na privremenom radu u francuskom Limožu, Duško Vujošević sa pažnjom prati šta se dešava u srpskoj košarci. Analizirajući dosadašnji učinak on je istakao da u Jadranskoj ligi jedino vredi prvo mesto i ističe da je Partizan stavljen u efemernu poziciju.

“Naoko ima dobar rezultat. Međutim, u Jadranskoj ligi, ovakva kakva je, jedini rezultat koji vredi je prvo mesto. Partizan je napravio tim od dosta starih i povređenih igrača, koji nema drugi smisao nego pravljenje rezultata. Protiv ovakve Zvezde nemaju šansu da naprave taj rezultat u Jadranskoj ligi. Takvu koncepciju ne razumem i ne podržavam. Tu strategiju podržavaju mediji koji su pod kontrolom Crvene zvezde, zato što Zvezdi odgovara takva druga, efemerna pozicija Partizana“, rekao je Vujošević za Novosti.

Kada je u pitanju Crvena zvezda, iskusni stručnjak kaže da ta ekipa igra veoma dobro, ali podseća na svoj dobro poznati stav o tome kako su crveno-beli došli u pozicijuda budu tako dominantni.

“Moram da kažem da Crvena zvezda igra stvarno dobro. To nije nešto što me raduje, ali to je činjenica. Čak i to što oni sad igraju tako dobro ne opravdava način na koji je ona uspostavljenja, uvođenjem UPPR, likvidacijom dugova, rušenjem Partizana, sprečavanjem sponzora da idu u Partizan i njihovim okretanjem prema Zvezdi, gde je bio jako bitan uticaj politike, fuzijom dvaju klubova koja nije bila sasvim legalna, gde su se sakupili tradicija i publika jednog kluba i infrastruktura drugog, što nije bilo urađeno pravno sasvim čisto. Sve ono što sam govorio da je velika zamerka i mrlja na celu tu priču - ostaje“.

Komentarišući Zvezdine dobre rezultate u Evroligi, Vujošević je ukazao na nekoliko veoma bitnih faktora.

“Jedna od tajni ovako dobrih rezultata u Evroligi, koje niko nije očekivao, jeste izvanredna odbrana koja se zasniva na postojanju dva-tri "specijalca" koja čuvaju protivničke igrače "jedan na jedan" i čine nepotrebnim velike rotacije, što su svi u funkciji tima, i to se vidi naročito u napadu, gde se dosta koristi unutrašnja igra, i što imaju sreću da učestvuju u lakšem takmičenju, jer je Jadranska liga, ipak, slabija nego što je bila ranijih godina i lakša od španskog prvenstva, turske ili VTB lige. Takođe, vidi se veliki uticaj kluba u Evroligi. Ove i prošle godine sudije iz Jadranske lige su najmanje petnaest puta sudile Zvezdi u Evroligi, što se Partizanu nikada nije dešavalo, i što pokazuje snagu kluba kada je u pitanju logistika. Sve to zajedno dovelo je do toga da igraju stvarno dobro i da su sebi obezbedili veliku šansu.“

Vujošević je na kraju dodao i da, iako će najverovatnije napustiti Limož na kraju sezone, nije razmišljao o povratku u srpsku košarku.

(FOTO: Starsport)