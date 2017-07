Vuković i Zdjelar stižu u Humsku

Trener grčkog šampiona Olimpijakosa Besnik Hasi odredio je spisak od 21 igrača koji će putovati u Beograd na duel sa prvakom Srbije, Partizanom, a na njemu se nalaze i dva srpska internacionalca, Jagoš Vuković i Saša Zdjelar.

Kapiten Alberto Botija, defanzivac Omar Elabduelui i vezista Tanasis Andrucos nisu uspeli da se oporave od povreda i zato se nisu našli na spisku putnika.

Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Partizana i Olimpijakosa igra se u utorak od 20.45 na stadionu u Humskoj.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Παρτιζάν. / The players selected for the match against Partizan.#olympiacos #UCL #PAROLY pic.twitter.com/bYMuUoEfRK