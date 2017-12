Vulićević: Još samo Liga šampiona i to je to!

„Osvojenom duplom krunom i dugačkim nizom pobeda upisao sam sebe u istoriju Partizana i ne žalim nijednog trenutka što nisam otišao u inostranstvo“, kaže kapiten crno-belih

Kapiten Partizana Miroslav Vulićević izjavio je da će 2017. godinu pamtiti po duploj kruni i da je ulazak u grupnu fazu Lige šampiona jedini cilj koji mu je preostao da zaokruži priču u Humskoj.

„Ova godina sigurno ulazi u istoriju Partizana. Osvojena je dupla kruna i dočekali smo proleće u Evropi. Moglo je bolje i više, ali trebalo bi biti realan i reći da smo napravili ogroman uspeh. Godinu ću najviše pamtiti po osvojenoj duploj kruni. To je upečatljivo jer smo šesta generacija u bogatoj istoriji Partizana koja je uspela da to ostvari. Vožnja autobusom i slavlje sa navijačima, to je san svakog fudbalera i poželeo bih svakom sportisti da to učini“, rekao je Vulićević Tanjugu na promociji Partizanovog kalendara u hotelu „Cepter“ na Terazijama.

Kada su u pitanju želje za 2018. godinu, naglasio je da želi iskorak u rezultatskom smislu:

„Prvo zdravlje, zatim da odbranimo duplu krunu, da igramo kvalifikacije za Ligu šampiona i pokušamo da obezbedimo učešće u ovom takmičenju, a ja zaokružim priču, jer mi je jedino to nedostaje sa Partizanom“.

Iskusni desni bek koji je u Humsku stigao iz Vojvodine u januaru 2014. godine istakao je da su veliki fizički napori i loša infrastruktura na srpskim stadionima razlog zaostatka od devet bodova u odnosu na Crvenu zvezdu na kraju jesenjeg dela sezone.

„Fizički i psihički napor su posledica igara na više frontova. Svesni smo da i pojedini bundesligaši namerno odustaju od Evrope ili nekog takmičenja, jer ne mogu da igraju na tri fronta. Nisu samo utakmice i tereni problem, već i naporna putovanja, karantini, ali i nedostatk sreće kao protiv Augzburga. Infrastruktura je veliki problem u našoj ligi. Videli ste kako je izgledala utakmica protiv Vojvodine, da ne pričam o terenu u Kruševcu“.

Iskusni defanzivac je naglasio da ne žali što nije realizovao inostrani transfer, jer zna da će kada bude završio karijeru na sebe gledati kao nekog ko se upisao u istoriju Partizana.

„Već sam četiri godine u klubu, imao sam taj peh da se uoči realizacije transfera u inostranstvo povredim, ali to je iza mene i zadovoljan sam. Ispunio sam san dolaskom u Partizan. Uvek sam imao motiva da ovde igram i nikad nisam žurio da idem u inostranstvo. Kada završite karijeru i okrenete se iza sebe trebalo bi da imate nešto veliko, a ja sam osvojenom duplom krunom i dugačkim nizom pobeda upisao sebe u istoriju Partizana i ne žalim nijednog trenutka“, zaključio je Miroslav Vulićević.

Inače, crno-beli su tačknu na rezultatski uspešnu godinu stavili promocijom kalendara za 2018, pod sloganom iz navijačke pesme „i duša i telo, sve je crno-belo“.

„Osnovna ideja je bila da ljubav prema klubu, da su i duša i telo crno-belo, prenesem kroz krupne kadrove, odnosno portrete igrača, smeštene na naizmenične crno bele strane i sa stihovima istoimene pesme“, obrazložio je ideju dizanjer Marko Prokić, a njegove reči preneo je portal Mondo.

Osim Vulićevića, kao kapitena, promociji kalendara prisustvovali su generalni direktor kluba Miloš Vazura, šef stručnog štaba Miroslav Đukić sa saradnicima, počasni predsednik Ivan Ćurković, bivši asovi poput Dževada Prekazija...

(FOTO: MN Press, FK Partizan)