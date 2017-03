Vulićević: Ništa ovo ne odlučuje

„Spremni smo na sve“, rekao je desni bek crno-belih

Da se uveća ili smanji razlika - da. Zavisno iz kog ugla se gleda. Da se reši pitanje šampiona - ne. Kako god da se završi 153. večiti derbi, pričaće, bar javno, i u Crvenoj zvezdi i u Partizanu, kako „ima još dosta da se igra“ i da je „mnogo bodova u opticaju“.

Suštinski, jeste tačno, te je to glavni razlog što kapiten crno-belih na sutrašnjem okršaju na Marakani, Miroslav Vulićević, smiruje tenziju koja se pojavila u delu javnosti da će onaj ko sutra slavi biti bliži šampionskom naslovu.

„Naša ekipa je spremna. I fizički i psihički. Zvezda je blagi favorit, ima šest bodova više i igra pred svojom publikom, ali mi smo spremni i kadri da odigramo dobru utakicu. Biće i dosta naših navijača, to će nam dosta značiti. U dobrom smo nizu, ali ni to ne mora ništa da znači, jer je u derbiju uvek aktuelan troznak. Ovaj derbi nije odlučujući, mada može dosta da odredi pred nastavak sezone“, rekao je iskusni desni bek Parnog valjka.

Pohvalno se izrazio o kvalitetima Zvezdinog tima.

„Reč je o dobro izbalansiranoj ekipi, sa dosta iskusnih igrača, imaju veliki broj derbija u nogama. Ne mogu da podelim njihov tim po linijama, pa da kažem da li je nači u ofanzivnom ili defanzivnom delu, ali mi smo spremni na sve“, dodao je Miroslav Vulićević.

(FOTO: Star sport)