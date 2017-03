Vulićević: Ova ekipa je jaka u glavi

„Nekad ne možete da igrate i lepo i na rezultat“, kaže desni bek Partizana povodom ocene javnosti da je fudbal u derbiju bio loš

Veličina slova A A A

O suđenju ni reč. Kako dolikuje kapitenu, tako se postavio Miroslav Vulićević, u odjecima 153. večitog derbija nijednog časa niti pominje previd Maja Vujovića niti želi da priznat gol Crvenoj zvezdi iz 34. minuta koristi kao alibi što Partizan nije sa Marakane doneo bolji rezultat od 1:1.

A mogao je.

„Istina je da smo izjednačili pred kraj utakmice, ali ostaje žal što nismo uzeli tri boda, jer mislim da smo bili bliži njemu. Ostaje taj gorak ukus što nismo i prvo poluvreme odigrali kao drugo, gde smo bili bolji rival od Zvezde“, smatra Vulićević u intervjuu za klupski sajt.

-->>> Ekspertska analiza - sve na jednom mestu: Kriv je peti sudija za Zvezdin gol! Đurđević ga je dao apsolutno regularno (VIDEO)

Oprečna su mišljenja o tome kako je igrao iskusni desni bek, ali je sve što je uradio do 88. minuta dobilo vrednost više zahvaljujući centaršutu koji je Uroš Đurđević pretvorio u izjednačenje. Bila je to njegova druga asistencija ovog proleća (uposlio i Nebojšu Kosovića za vođstvo protiv Borca), ali i drugi centaršut za gol u derbiju, jer je u 146. skoro sa istog mesta pronašao Nemanju Kojića za 2:1.

„Trudim se da odradim maksimalno svoj deo posla i da pomognem timu u ofanzivnim akcijama. Istina je da po dolasku u Partizan imam dosta asistencija. Možda ih u prethodnom periodu nije bilo kao pre, ali kao sto kažete u poslednje dve utakmice sam vezao dve asistencije protiv Borca i sada u derbiju. Ispada da kako Partizan daje golove u 90. minutu i pred kraj utakmice, da ja asistiram za njih“, smeška se Vulićević.

Realan i odmeren, Partizanov kapiten (kad Saša Ilić ne igra, op. au) donele se složio sa ocenom javnosti - pa legendi kakve su Nenad Bjeković i Milorad Kosanović - da na derbiju nije viđen dobar fudbal.

„Navijači uvek žele pored golova i atraktivniju igru, ali to je derbi. Ulog je uvek veliki za ta tri boda i nekad ne možete da igrate i lepo i na rezultat. Ušli smo dosta dobro u meč i onda upali u ritam Crvene zvezde koji nam ne odgovara, ali smatram da smo se u drugom poluvremenu podigli i diktirali tempo, držali rivala daleko od našeg gola. Da je utakmica potrajala još malo, ko zna šta bi bilo“.

Prema njegovoj oceni, dva igrača su zaslužila posebno da se pomenu.

„Ako možemo da kažemo da je neko izrastao u junaka derbija to je onda Uroš Đurđević, jer kada date gol u finišu meča, onda ste sigurno junak. Igrao je čitavu utakmicu dosta dobro, nosio se sa njihovim štoperima, bio je najagilniji, najupečatljiviji i najvidljiviji na terenu. Što se tiče Zvezde, Frimpong je dosta dobro odigrao, s obzirom da je debitant. Ako bi trebalo da izaberemo po jednog igrača sa obe strane, to su njih dvojica“.

Partizan je šest bodova iza Zvezde, do početka plej-ofa očekuje ga još šest rundi, prva je već u sredu (17.00) protiv Metalaca iz Gornjeg Milanovca.

„Derbi je takav da se o njemu priča deset dana pre i pričaće se do sledećeg. Ono što prava ekipa mora da radi je da to arhivira u glavi. Moramo da se izolujemo od svega i fokusiramo kako bismo nastavili pobednički niz na našem terenu i uknjižili nova tri boda, da bismo bili što bliži Zvezdi. Ova ekipa je jaka u glavi, ima karakter i od sutra stručni štab sprema utakmicu koja je sada za nas najvažnija, a to je Metalac“, zaključio je Miroslav Vulićević.

(FOTO: Star sport, MN Press)